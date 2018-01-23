Горвласти Тольятти приостановили разработку проекта дороги через лес

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Горвласти Тольятти разработку этого проекта приостановили.Между тем деньги в бюджете на перепланировку дороги заложены, и участок включен в программу 50-летия АВТОВАЗа. Власти хотят, чтобы горожане проголосовали за или против дороги еще раз 18 марта, в день выборов президента.Если большинство голосующих скажет "нет", прокладывать дорогу не будут.