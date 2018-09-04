Горвласти Самары поддерживают инициативы горожан
4 сентября 2018 16:49
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Ранее территория двора была благоустроена в рамках муниципальной программы «Двор, в котором мы живем», которая успешно была реализована в Самаре по инициативе Дмитрия Азарова. Врио Губернатора и сам неоднократно бывал в этом дворе, встречался с жителями.
Калда же появилась тут около 7 лет назад и вовсе без привлечения бюджета: активные жители на свои средства и при поддержке спонсора огородили спортивную зону и завезли рулонный газон, а затем на протяжении нескольких лет сами поддерживали благоустройство (убирали мусор, подсаживали свежую траву, следили за сохранностью конструкций, в сезон заливали лед). Летом дети из близлежащих домов играют тут в футбол, зимой – в хоккей, катаются на коньках. Однако со временем конструкции стали изнашиваться, а само поле пришло в негодность.
С просьбой помочь обновить покрытие активные жители обратились к властям через социальные сети. Реакция последовала незамедлительно. Новый асфальт был уложен в течение 2-х дней.
«Сеть Twitter и аккаунт Главы региона – очень действенная интерактивная площадка, которая позволяет решить проблему в беспрецедентный срок. И очень здорово, что действуют муниципальные и областные программы, благодаря участию в которых жители могут реализовать свои мечты. Ведь у нас еще очень много планов относительно своего двора. В частности, мы собираемся подать заявку на участие в региональном проекте «СОдействие», чтобы продолжить начатое благоустройство», - рассказал председатель Совета МКД по адресу: ул. Ялтинская, 2А Василий Веденеев, который и разместил коллективное обращение в социальной сети.
Напомним, проект «Содействие» направлен на поддержку социально значимых инициатив населения. Предложения, которые одержат победу, реализуются при финансовой поддержке Правительства области. При этом финансирование проекта из областного бюджета может доходить до 92%. В планах местных жителей на следующий сезон – построить на спортивной площадке раздевалку, чтобы детям было комфортно переодеваться перед игрой, особенно зимой. Также необходимо заменить старую сетку-рабицу на новое ограждение. Рассматривается возможность замены борта или его покраски. Кроме того, запланировали сделать сезонное антитравматическое покрытие и установить дополнительное оборудование – баскетбольные кольца, чтобы калду можно было использовать максимально эффективно.
«Очень радует то, что горожане проявляют активность для развития своих территорий и не останавливаются на достигнутом. При такой сильной инициативе я уверена, что в следующем году во дворе дома на улице Ялтинская обязательно появится все то, к чему люди так стремятся. Только в Октябрьском районе 121 двор. Жители многих из них уже приложили максимум усилий, чтобы территории преобразились, и дальше намерены участвовать в имеющихся программах», - подчеркнула глава администрации Октябрьского внутригородского района г. о. Самара Алла Волчкова, передает пресс-служба горадминистрации.
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