Городской округ Кинель вышел в финал V конкурса муниципальных стратегий 2018

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Целью проведения является стимулирование и развитие механизмов стратегического планирования — согласно положениям Федерального закона от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», распространение опыта стратегического планирования на муниципальном уровне, выявление новаций и эффективных решений социально-экономических задач на уровне сельских и городских поселений, муниципальных районов и городских округов с населением не более 300 тыс. человек.Финал и торжественная церемония награждения победителя и финалистов КМС-2018 пройдут в Санкт-Петербурге в рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего» 22 октября 2018 г.В настоящее время в рамках подготовки к финалу всероссийского конкурса муниципальных стратегий проходит онлайн-голосование — представлены 7 финалистов в главной номинации «Лучшая муниципальная стратегия 2018».Финалисты КМС-2018 в номинации «Лучшая муниципальная стратегия 2018»:— городской округ Кинель (Самарская область);— городской округ Кирово-Чепецк (Кировская область);— Каргасокский район (Томская область);— Кош-Агачский район (Республика Алтай);— Нижнекамский район (Республика Татарстан);— Первомайский район (Тамбовская область);— Старооскольский городской округ (Белгородская область).Также конкурс проходит в четырех частных номинациях:— «Самый открытый процесс разработки стратегии»;— «Лучшая согласованность стратегического планирования»;— «Системность управления реализацией стратегии»;— «Умная стратегия – умный город».Победители по частным номинациям:— «Самый открытый процесс разработки стратегии»: городской округ Кинель (Самарская область);— «Лучшая согласованность стратегического планирования»: Томский район (Томская область).— «Системность управления реализацией стратегии»: Мирнинский район (Республика Саха (Якутия)).— «Умная стратегия – умный город»: Альметьевский район (Республика Татарстан).Организаторами конкурса КМС-2018 являются:Общественная палата Российской Федерации;Общероссийский конгресс муниципальных образований;МЦСЭИ «Леонтьевский центр»;Комитет гражданских инициатив.Онлайн-голосование проводится на сайте Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России»: http://forumstrategov.ru/rus/328.html, передает пресс-служба облправительства.