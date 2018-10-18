Городской округ Кинель вышел в финал V конкурса муниципальных стратегий 2018
18 октября 2018 17:16
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Целью проведения является стимулирование и развитие механизмов стратегического планирования — согласно положениям Федерального закона от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», распространение опыта стратегического планирования на муниципальном уровне, выявление новаций и эффективных решений социально-экономических задач на уровне сельских и городских поселений, муниципальных районов и городских округов с населением не более 300 тыс. человек.
Финал и торжественная церемония награждения победителя и финалистов КМС-2018 пройдут в Санкт-Петербурге в рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего» 22 октября 2018 г.
В настоящее время в рамках подготовки к финалу всероссийского конкурса муниципальных стратегий проходит онлайн-голосование — представлены 7 финалистов в главной номинации «Лучшая муниципальная стратегия 2018».
Финалисты КМС-2018 в номинации «Лучшая муниципальная стратегия 2018»:
— городской округ Кинель (Самарская область);
— городской округ Кирово-Чепецк (Кировская область);
— Каргасокский район (Томская область);
— Кош-Агачский район (Республика Алтай);
— Нижнекамский район (Республика Татарстан);
— Первомайский район (Тамбовская область);
— Старооскольский городской округ (Белгородская область).
Также конкурс проходит в четырех частных номинациях:
— «Самый открытый процесс разработки стратегии»;
— «Лучшая согласованность стратегического планирования»;
— «Системность управления реализацией стратегии»;
— «Умная стратегия – умный город».
Победители по частным номинациям:
— «Самый открытый процесс разработки стратегии»: городской округ Кинель (Самарская область);
— «Лучшая согласованность стратегического планирования»: Томский район (Томская область).
— «Системность управления реализацией стратегии»: Мирнинский район (Республика Саха (Якутия)).
— «Умная стратегия – умный город»: Альметьевский район (Республика Татарстан).
Организаторами конкурса КМС-2018 являются:
Общественная палата Российской Федерации;
Общероссийский конгресс муниципальных образований;
МЦСЭИ «Леонтьевский центр»;
Комитет гражданских инициатив.
Онлайн-голосование проводится на сайте Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России»: http://forumstrategov.ru/rus/328.html, передает пресс-служба облправительства.
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