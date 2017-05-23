Городские волонтеры подводят итоги Акции «Самара ждет «ЧЕМПИОНАТ!»

20

Сегодня, 23 мая в актовом зале СамГТУ более 300 человек, в числе которых будут представители команд-участниц, болельщики и почетные гости, соберутся для объявления результатов и награждения победителей Акции.С декабря 2016 года Центр привлечения и подготовки городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 города-организатора Самары реализует мотивационную Акцию «Самара ждет ЧЕМПИОНАТ!», участниками которой являются 500 кандидатов в волонтеры – старшие школьники и студенты средних специальных образовательных учреждений.В рамках Акции командам нужно было выполнить девять творческих заданий по количеству букв в слове ЧЕМПИОНАТ и принять участие в поддерживающих мероприятиях: интеллектуальной игре «Футбол в Самаре – больше чем футбол!» и квесту по городскому туристическому маршруту. За выполнение заданий и участие в поддерживающих мероприятиях команды получали рейтинговые баллы.В Церемонии примут участие почетные гости и представители Волонтерских центров ЧМ-2018 города-организатора Саранска, прибывшие в Самару с рабочим визитом по обмену опытом в части реализации волонтерской программы и проведения Чемпионата в целом.