Города Самарской области готовятся повернуться к своим рекам и озерам
18 января 2019 16:15
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С начала декабря прошлого года по 13 января в городах проходили открытые и широко анонсированные голосования по выбору наиболее значимой для жителей общественной территории.
Во второй половине января этого года пройдут общественные обсуждения проектов благоустройства в новом формате, которые с 2015 года успешно применяются на территории республики Татарстан, а с 2018 года – в Нижегородской области. Обсуждения будут проходить в формате проектного семинара. Горожане, пришедшие лично, будут работать в небольших группах по 5-8 человек. Используя карту выбранной территории, они смогут внести свои предложения и пожелания по функциональному и событийному наполнению места. Параллельно запускается онлайн опрос, где горожане смогут выразить свое мнение, заполнив анкету. Собранные предложения войдут в техническое задание. На его основе архитекторы разработают концепцию благоустройства пространства. Она также будет выноситься на аналогичное открытое обсуждение с приглашением всех заинтересованных горожан. Обсуждения пройдут с участием представителей общественности, органов местного самоуправления, потенциальных инвесторов и городских активистов.
Поскольку все проекты будут корректироваться с учетом мнений заинтересованных сторон – говорить о конкретных решениях пока рано, однако общей концепцией, связующей линией для большинства конкурсных заявок Самарского региона, может стать «разворот» городов к своим водоемам. Все перечисленные населенные пункты расположены на берегах рек, однако это обстоятельство далеко не всегда учитывается их планировкой. В то время как областная столица славится на всю страну своей прекрасной набережной, живописные околоводные пространства малых городов зачастую граничат с гаражами, складами и непроходимыми зарослями. Они труднодоступны и не ухожены, но несмотря на это, популярны у горожан – почти везде очевидны попытки жителей своими силами обустроить пешеходные пути и места отдыха. Эксперты сходятся во мнении, что новые общественные пространства должны раскрывать потенциал имеющихся в городе природных водоемов. Это подчеркнет идентичность самого города, его неповторимый образ, укрепит имидж всего региона как края прибрежных городов. Мнение специалистов разделяют и сами горожане – в рамках открытого голосования в большинстве городов лидируют именно береговые зоны. Поэтому в проектах особое внимание будет уделено доступности и обустройству выбранных жителями околоводных общественных пространств.
Напомним, конкурс второй год проводится Министерством строительства и ЖКХ РФ и призван поддержать лучшие проекты благоустройства и развития городских общественных пространств, способствующие повышению качества повседневной жизни самих горожан, привлечению туристов, развитию индустрии услуг. Участвовать в конкурсе могут города с численностью до 100 000 человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В рамках конкурса населённые пункты-победители смогут получить федеральное финансирование до 100 миллионов рублей. В 2018 году одним из победителей конкурса стал г.о. Октябрьск. На реализацию проекта реконструкции городского пляжа был выделен грант в размере 80 млн рублей, передает пресс-служба облправительства.
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