Google признала, что отслеживает геолокацию пользователей без их разрешения

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Как сообщает агентство Associated Press, корпорация отредактировала справку на собственном сайте касательно геолокации. Ранее она гласила, что в случае неактивности истории местоположений пользователя "места, которые вы посещаете, больше не сохраняются" в памяти аккаунта.Теперь же в ней уточняется, что приложения "Карты" и "Поиск" могут сохранять некоторые данные о геолокации пользователя, даже если такая функция отключена.Ранее СМИ заподозрили Google в шпионаже за своими юзерами с помощью приложения Google Maps. Специалисты заявили, что Google следит за пользователями как Android, так и iOS.