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Новости /  Общество /  Социум  

Google признала, что отслеживает геолокацию пользователей без их разрешения

17 августа 2018 23:00
163
В компании объяснили, что данные могут сохраняться при использовании приложений
Компания Google признала факт частичного отслеживания геоданных пользователя, даже если те не давали на это своего согласия, передает life.ru.

Как сообщает агентство Associated Press, корпорация отредактировала справку на собственном сайте касательно геолокации. Ранее она гласила, что в случае неактивности истории местоположений пользователя "места, которые вы посещаете, больше не сохраняются" в памяти аккаунта.

Теперь же в ней уточняется, что приложения "Карты" и "Поиск" могут сохранять некоторые данные о геолокации пользователя, даже если такая функция отключена.

Ранее СМИ заподозрили Google в шпионаже за своими юзерами с помощью приложения Google Maps. Специалисты заявили, что Google следит за пользователями как Android, так и iOS. 
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Комментарии



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