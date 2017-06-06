Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook вошли в пятерку самых дорогих брендов мира
6 июня 2017 15:20
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Как сообщается в пресс-релизе, за год стоимость бренда Google выросла на 7%, до $245,6 млрд, Apple — на 3%, до $234,7 млрд, Microsoft — на 18%, до $143,2 млрд. При этом наибольший рост продемонстрировал бренд Amazon, подорожав на 41% ($40,3 млрд), до $139,3 млрд. Бренд Facebook, занявший пятое место, вырос в цене только на 27%, до $129,8 млрд. Совокупная стоимость брендов компаний первой пятерки списка составляет 25% от всех вошедших в топ-100.
На восьмой строчке рейтинга расположилась китайская IT-компания Tencent, владеющая мессенджером WeChat. Она впервые вошла в десятку лидеров; за год стоимость ее бренда выросла на 27%, до $108,3 млрд. Наибольший рост за год продемонстрировал бренд Adidas: он набрал 58% и оценивается в $8,3 млрд.
«Рейтинг этого года снова показывает, что сильные бренды обеспечивают лучшую акционерную стоимость и доходность независимо от внешних обстоятельств», — заявил гендиректор WPP Дэвид Рот. Новый рейтинг свидетельствует о том, что баланс сил изменился в пользу технологических брендов, ориентированных на потребителя, говорится в пресс-релизе. Они разрабатывают экосистемы для удовлетворения самых разных потребностей, «упрощая мир, который становится все более комплексным». Бренды компаний, работающих в сфере технологий, дают более половины совокупной стоимости всех брендов, попавших в рейтинг. Они подорожали на 16% за год, в то время как остальные только на 4%.
Самый быстрый рост наблюдался в категории торговли (на 14%), в основном его обеспечили бренды Amazon и Alibaba. С 2006 года стоимость их брендов выросла на 388%, в то время как бренды традиционных ретейлеров, наоборот, подешевели на 23%.
В рейтинге доминируют компании из США — 54 бренда из ста — и дают 71% совокупной стоимости брендов. За год они выросли на 12%, в то время как стоимость брендов из других стран, за исключением Китая, в среднем упала на 1%. В сегменте B2B лидирует бренд Microsoft, а самый быстрый рост продемонстрировала Shell (рост на 23%, до $18,3 млрд).
За прошедший год составители рейтинга выделили ряд трендов, связанных с успешными брендами. Это фокусирование на потребительских технологических экосистемах, возрастающая глобальность брендов, влияние инноваций на их привлекательность. Особый рост показали бренды компаний, которые четко демонстрируют, как можно улучшить жизнь потребителя, отмечается в пресс-релизе.
Рейтинг составлен на основе данных опроса 3 млн человек по всему миру, а также анализа финансовых показателей каждой компании по информации Bloomberg и Kantar Worldpanel. В рамках опроса составители выяснили отношение респондентов к 120 тыс. брендов по всему миру. При определении стоимости бренда они называют его восприятие потребителем одним из важнейших факторов.
В 2016 году в первой десятке также доминировали бренды IT-корпораций, но Amazon тогда заняла седьмую строчку, в то время как на четвертой располагался оператор связи AT&T.
Фото: Global Look Press
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