Голосуй за наших: Начался межмуниципальный этап акции «Где родился, там и пригодился»

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Начался второй, межмуниципальный этап областной общественной акции «Где родился, там и пригодился». Он продлится до 00 часов в ночь с 31 мая на 1 июня.Голоса, полученные всеми участниками на муниципальном этапе, обнуляются. Регистрации (аккаунты) голосовавших на сайте https://gderodilsa.ru/ через адреса электронной почты также аннулированы, а это означает, что для голосования с адреса электронной почты зарегистрироваться нужно вновь. Для голосования с помощью своих страничек в социальных сетях нужно просто авторизоваться, как и в ходе первого этапа. Пока технические специалисты настраивают сервисы статистики и фильтры участников по группам "Города", "Север", "Юго-восток" и "Юго-запад", проголосовать можно, найдя своих фаворитов в таблице "Ход голосования" в разделе "Голосование" и перейдя на страницу участника межмуниципального этапа, кликнув на имя участника в таблице. Далее как обычно: жмем на кнопку "Проголосовать" под анкетой, и ваш голос учтен!Более подробные разъяснения по порядку интернет-голосования были даны ранее. О том, как голосовать посредством авторизации на сайте и через свою страницу в соцсетях, подготовлены пошаговые инструкции.Также на сайте опубликован график итоговых мероприятий межмуниципального этапа областной общественной акции «Где родился, там и пригодился».Рады представить всем врача-эндокринолога из Чапаевска Любовь Самородову https://gderodilsa.ru/people/lyubov-samorodova/ . На муниципальном этапе она набрала почти 6 тысяч голосов и стала одним из победителей муниципального этапа. Но сегодня результаты обнулились, и мы вновь предлагаем всем поддержать доктора, приняв участие в голосовании теперь уже на межмуниципальном этапе областного конкурса, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.