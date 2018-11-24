Голосование за присвоение аэропортам дополнительных имён: счёт голосов пошёл на миллионы
24 ноября 2018 22:12
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Москва проигрывает Самаре «битву» за имя С.Королёва.
Оно досталось бы Курумочу, а не Внуково, если бы итоги подвели сегодня,–55% против 44%.
Голосование за присвоение аэропортам дополнительных имён началось 12-го и продлится до 30 ноября.
Каждый житель РФ может выбрать на сайте великиеимена.рф аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу «один голос-один аэропорт.
Победителей объявят 5 декабря, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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