Голосование за присвоение аэропортам дополнительных имён: счёт голосов пошёл на миллионы

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Москва проигрывает Самаре «битву» за имя С.Королёва.Оно досталось бы Курумочу, а не Внуково, если бы итоги подвели сегодня,–55% против 44%.Голосование за присвоение аэропортам дополнительных имён началось 12-го и продлится до 30 ноября.Каждый житель РФ может выбрать на сайте великиеимена.рф аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу «один голос-один аэропорт.Победителей объявят 5 декабря, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.