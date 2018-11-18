Голосование "Великие имена России" продолжится до 30 ноября
18 ноября 2018 19:26
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Активные выходные - в финальном туре конкурса проголосовало более 750 тысяч человек.
Самарская область вошла в десятку самых голосующих!
За присвоение Курумочу дополнительного имени проголосовало более 23 тысяч россиян, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Фото: соцсети
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