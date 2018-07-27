Голландские и самарские архитекторы обсудят способы сохранения городской среды

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Специалисты лаборатории средового проектирования «Код города» Самарского политеха и сотрудники архитектурных бюро Schiemann Weyers Architects и Hebly theunissen architecten обсудят с представителями местной власти, Самарской региональной организации Союза архитекторов России, академии строительства и архитектуры Политеха и общественности актуальные вопросы сохранения архитектурного наследия и городской среды. Продолжится работа и над совместными творческими решениями.– Сейчас мы находимся в процессе подачи заявки на грант от правительства Нидерландов. Цель проекта – поддержание сотрудничества между голландскими и российскими профессионалами. А фокусом исследования является историческая часть Самары, совершенно уникальный, на наш взгляд, объект, – рассказала архитектор Schiemann Weyers Architects Ларисса Арарипе Рэнд.Составить «полную картину» иностранные гости рассчитывают в тесном взаимодействии с самарцами. Некоторые из голландских архитекторов бывали в городе не раз, и всегда были впечатлены увиденным.– Цель нашего сегодняшнего визита – спасение самарских дворов. Эта среда – как потерянный рай. Уникальность самарских дворов состоит в мирном общежитии людей друг с другом, с природой, с палисадниками, на понятном человеческом уровне. Но мы считаем, что одна из самых больших проблем – это разрыв между людьми, которые живут там, в исторической части, и остальными жителями Самары, и этот ров как будто вырыт и в профессиональной, академической среде. Мы хотим перекинуть мост через эту пропасть и прийти к конструктивному диалогу, – сообщил директор Hebly theunissen architecten Ариан Хебли.Гости из Нидерландов имеют большой опыт работы в Европе и Азии. Так, основатели Schiemann Weyers architects-офис (Роттердам) Отто Вейерс и Йорн Шиманн выполняют архитектурные и градостроительные проекты самых разных масштабов. В их послужном списке – создание серии пешеходных мостов в природных парках Роттердама, обустройство городских пространств и разработка трех жилых домов в Перми. Архитекторы сотрудничают с офисами проектной поддержки в Германии, Италии и России. При разработке стратегий основное внимание уделяется экологическим, социальным и экономическим вопросам вместо того, чтобы придерживаться чисто технических решений, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ