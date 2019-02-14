Голикова назвала самый бедный регион России
14 февраля 2019 18:57
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«Беспрецедентный уровень — это так называемая детская бедность, потому что численность детей [в Республике Тыва] — порядка 35% в структуре населения», — сказала Голикова, отметив, что в регионе «занятости почти никакой, и семьи живут на пособие».
Вице-премьер призвала экономический блок правительства присоединиться к решению задачи снижения бедности, которую поставил президент. В марте прошлого года Владимир Путин призвал к 2024 году снизить уровень бедности в России в два раза.
По словам Голиковой, выполнить это нельзя без общего роста экономики в стране.
«Невозможно решить только с помощью социального блока или с помощью этих четырех нацпроектов, которые находятся под моим кураторством («Образование», «Демография», «Здравоохранение», «Наука». — РБК), задачу снижения бедности, — подчеркнула вице-премьер. — Конечно, это наши совместные усилия вместе с экономическим блоком».
1 декабря в восьми регионах России стартовали пилотные проекты, цель которых — проанализировать причины бедности россиян и разработать универсальные механизмы борьбы с ней. Для эксперимента были отобраны регионы с разным уровнем бедности: Кабардино-Балкария, Татарстан, Приморский край, Томская, Липецкая, Ивановская, Нижегородская и Новгородская области.
Первый этап проекта должен завершиться к марту текущего года. Задачи на этот период — оценить реальный уровень бедности в этих субъектах и определить ее основные причины, в том числе дать оценку уровня доходов, состояния здоровья, уровня образования и занятости населения.
По данным на 2017 год, в России в общей сложности 19,3 млн бедных и это 13,2% от общей численности населения в стране.
Фото: соцсети
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