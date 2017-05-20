Годовой доход Николая Меркушкина уменьшился на 10%
20 мая 2017 21:38
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В 2016 году губернатор заработал 4,28 млн рублей, что на 380 тысяч рублей меньше, чем в 2015 году. В личной собственности у главы региона значится только гараж площадью 20,1 кв. м. Остальное недвижимое имущество находится в собственности его жены: земельный участок на 1842 кв. м, дом 377,8 кв. м и две квартиры площадью 65,1 и 54,2 кв. м. Ездит Николай Меркушкин на автомобиле LADA XRAY.
Министр экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко в 2016 году заработал больше всех - 13,97 млн рублей. В его пользовании числятся гостиничный дом площадью 239,1 кв. м и две квартиры на 42,2 и 77,9 кв. м. Также министр владеет автомобилем «Ауди», который с 2004 года находится в угоне, мотоциклом «Харлей Дэвидсон», катером «Байлайнер» и прицепом.
Заместитель правительства Самарской области Александр Фетисов получил за прошлый год доход в 8,87 млн рублей. В собственности чиновника числятся две квартиры, дом и пять земельных участков, площадь которых от 300 до 900 кв. м. Также Фетисов ездит на двух авто: «Тойота Ленд Крузер» и «БМВ Х6».
У министра социально-демографической и семейной политики Марины Антимоновой прошлогодний доход составил 5,3 млн рублей. Самым «бедным» оказался министр строительства Самарской области Александр Баландин. Он заработал всего 1,58 млн рублей. Чиновник владеет земельным участком площадью 2300 кв. м и домом 306,2. Обходится без машины.
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