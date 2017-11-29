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Новости /  Общество /  Социум  

Главы Безенчукского района и села Рождествено подали в отставку

29 ноября 2017 23:50
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Об этом сообщил Дмитрий Азаров в ходе интервью телеканалу Россия 24.
Врио губернатора Дмитрий Азаров в ходе интервью телеканалу Россия 24 сообщил о том, что глава Безенчукского района Евгений Сараев
подал в отставку. Он напомнил, что были вопросы по подлинности диплома о высшем образовании Сараева и обвинения в коррупции, пишет samara.ru.

Евгений Сараев имел подложный диплом о высшем образовании. В 2013 году он представил его, когда устраивался на работу в администрацию района, а в 2015 году — для участия в конкурсе на замещение должности главы района. При этом Безенчукский Следственный комитет после проверки принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности.

Также глава региона сообщил, что сегодня же ушел в отставку глава Рождествено Анатолий Кудияров, который признался в участии в фальсификации результатов выборов.

Дмитрий Азаров рассказал, что правительство области и правоохранители обращают пристальное внимание на все коррупционные проявления:

"Мы очень внимательно исследуем ситуацию в Кошкинском районе. Есть предположение, что там предоставляли жилье лицам, которые не имели на это никакого права. Сейчас заведено уголовное дело по трем главам поселений, подписавшим акты выполненных работ по строительству водовода, которые не были проведены. Под уголовным преследованием находится глава Нефтегорского района. И хочу сказать, что работа по выявлению коррупции продолжается". 
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Комментарии



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