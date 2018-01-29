Главой «Корпорации развития Самарской области» стал Максим Сойфер

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Максим Сойфер работал на руководящих должностях в банках «Солидарность» и «Самарский кредит», был коммерческим директором «Средневолжской межрегиональной управляющей энергетической компании», с 2005 по 2016 возглавлял «Самараэнерго». С 2013 по 2016 годы занимал пост председателя правления «Газбанка», с августа 2017-го - проректор по науке и экономическому развитию университета МИР.Фото: vkonline.ru