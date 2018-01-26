Главой Безенчукского района избран Владимир Аникин
26 января 2018 22:20
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25 января 2018 года в большом зале Администрации муниципального района Безенчукский состоялось внеочередное заседание Собрания представителей муниципального района Безенчукский Самарской области. В повестку дня включен вопрос об избрании главы муниципального района Безенчукский Самарской области.
По итогам заседания депутатами единогласно было принято решение избрать Главой муниципального района Безенчукский Самарской области Владимира Аникина Владимира, сообщает admbezenchuk.ru.
По итогам заседания депутатами единогласно было принято решение избрать Главой муниципального района Безенчукский Самарской области Владимира Аникина Владимира, сообщает admbezenchuk.ru.
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