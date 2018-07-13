Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Сергей Яковлев покинет свой пост
13 июля 2018 21:25
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По словам одного из собеседников агентства, исполняющим обязанности главного редактора должен стать генеральный директор ИД Владимир Желонкин.
Информацию об уходе Яковлева РБК также подтвердили сотрудники редакции газеты. По словам собеседников РБК, об этом будет объявлено на собрании, которое состоится в ИД в ближайший час. Сам Яковлев пока не ответил на звонок РБК.
«В силу личных обстоятельств Сергей Яковлев попросил отпустить его в отпуск сроком примерно на год», — сообщил «Интерфаксу» Владимир Желонкин, отметив, что для него это стало «полной неожиданностью».
Желонкин уточнил, что Яковлев перестанет выполнять свои обязанности с понедельника, 16 июля, подчеркнув, что речь идет не об увольнении. «Надеемся, что он вернется к исполнению обязанностей», — добавил гендиректор ИД.
Он также сообщил агентству, что будет также временно исполнять обязанности шеф-редактора издательского дома, но не смог назвать дату назначения постоянного главного редактора газеты.
Позднее сообщение об уходе Яковлева с поста появилось на портале «Коммерсанта». В нем было приведено обращение экс-главреда к читателям, где он говорит, что для него «всегда на первом месте оставались интересы читателя и сохранение уникальных традиций коммерсантовской журналистики». При этом «следование этим традициям никогда не зависело» от смены руководства. «Уверен, что в наших изданиях, на нашем радио и сайте вы продолжите получать информацию, которой можно доверять», — заявил Яковлев.
Сергей Яковлев родился в 1964 году. С 1993 по 1997 год был финансовым директором пейджинговой компании «Континеталь». В ИД «Коммерсантъ» начал работать в 1997 году — сначала литредактором, затем выпускающим редактором. В 1999 году занял должность главреда экономического еженедельника «Деньги», входившего в издательский дом. Главным редактором газеты «Коммерсантъ» стал в 2014 году, сменив Михаила Михайлина.
Владимир Желонкин родился в 1967 году. В начале 1990-х работал инженером коммерческого отдела Восточно-Европейского рекламного агентства в Санкт-Петербурге, замначальника управления инвестиций Северного торгового банка и начальником валютного управления Межпромбанка. В 1999 году был консультантом Павла Бородина во время кампании по выборам мэра Москвы, с того же года занимал должность гендиректора информагентства Русской православной церкви. С 2006 года — замгендиректора ОАО «Связьинвест», в 2010 году работал в главном управлении воспитательной работы Министерства обороны России.
В 2010–2011 годах занимал пост генерального директора медиагруппы «Звезда». Затем работал заместителем полпреда президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО). В 2016 году стал генеральным директором ИД «Коммерсантъ», сменив на этом посту Марию Комарову.
Ежедневная аудитория одного номера газеты «Коммерсантъ» в декабре 2017-го — апреле 2018 года равнялась, по данным Mediascope, почти 242 тыс. человек старше 12 лет, проживающих в крупных городах. Аналогичный показатель для одного номера «Ведомостей» — 155 тыс. человек.
Ежедневная аудитория сайта kommersant.ru в мае 2017 года по всей России только на стационарных компьютерах и ноутбуках превышала, по информации Mediascope, 277 тыс. человек 12–64 лет, на мобильных устройствах только в крупных городах — 43,3 тыс. (с учетом мобильного приложения). Аналогичные показатели сайта vedomosti.ru с учетом мобильного приложения соответственно 147,7 тыс. и 53,9 тыс. человек.
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