Главный объект воздушной обороны Поволжья представит целый арсенал своего вооружения на форуме «Армия-2017» под Самарой

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Главный объект воздушной обороны Поволжья представит целый арсенал своего вооружения на выставочной площадке, которая откроется сегодня под Самарой в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017».В этом году на форуме будут представлены командный пункт 5Н63С c радиолокационной станцией, самоходные пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПC, радиолокационные станции «Каста» и комплексы средств автоматизации «Фундамент-М».Открытие форума состоится сегодня, 25 августа, в 15:00 ч. на Рощинском полигоне Самарской области и продлится три дня. В нем будут представлены свыше 100 единиц современной и раритетной военной техники, вооружения и экипировки. Зрителям будут продемонстрированы форсирование бронетранспортерами БТР-82А водной преграды, постановка подразделениями РХБ защиты аэрозольной завесы, показательные выступления разведывательных подразделений, блокирование здания и уничтожение условного незаконного вооруженного формирования (НВФ), стрельбы из танков Т-72Б3.Гости выставочной площадки смогут установить рекорд по разборке-сборке стрелкового оружия, а также пройти экспресс-тест на нервно-психологическую устойчивость и узнать, смогли бы они заступить на боевое дежурство так, как это делали в свое время их отцы и деды.На время проведения форума из Самары в п. Рощинский будет ездить дополнительный общественный транспорт (139 маршрута), сообщает пресс-служба ЦВО.