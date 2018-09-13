Главное из интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей
13 сентября 2018 17:31
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Телеканал RT 13 сентября показал интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Великобритания подозревает в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Главное из их интервью — в обзоре РБК.
Руслан Боширов и Александр Петров — их настоящие имена. Подозреваемые Великобританией в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в интервью RT заявили о своей непричастности к инциденту.
На фотографиях, опубликованных британской полицией, действительно они. По словам Боширова и Петрова, они приехали в Солсбери по совету друзей, чтобы посмотреть Стоунхендж, Старый Сарум (место самого раннего поселения Солсбери. — РБК), а также готический собор Девы Марии.
Они также объяснили, что 3 марта рано покинули Солсбери и вернулись в Лондон, не дойдя до собора и других достопримечательностей, так как промокли и замерзли под начавшимся снегопадом. «Мы провели в Солсбери не более часа, в основном из-за задержек между поездами», — сказал Боширов. 4 марта, когда погода улучшилась, Петров и Боширов, по их словам, все-таки вернулись в Солсбери и побывали в знаменитом соборе.
Боширов и Петров не отрицают, что могли проходить мимо дома Скрипаля, однако сказали, что не знают, где тот находится, и не шли туда целенаправленно.
По словам Боширова и Петрова, они не ввозили с собой в Великобританию флакон от духов, в котором в ходе расследования были найдены следы «Новичка». «Это довольно глупо, когда мужчины провозят женские духи, не так ли? Во время досмотра проверяют абсолютно все, и к мужчинам, которые везут с собой женские духи, должны были бы возникнуть вопросы. Нас о подобном никто не спрашивал», — сказал в интервью Боширов.
Ранее британская полиция заявляла, что подозреваемые часто бывали в ЕС. Боширов и Петров подтвердили, что «пару раз» бывали в Швейцарии, а также провели там Новый год. В Европе, по их словам, у них были дела, связанные с бизнесом на спортивном питании и изучением этого рынка. Петров и Боширов не уточнили название компании, в которой работают, ссылаясь на то, что не хотят причинить вред своим партнерам или клиентам.
Никакой информации, касающейся личной жизни, подробностей биографии они не раскрыли.
Как развивались события
5 сентября британская полиция назвала имена подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По данным расследования, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Полиции удалось проследить их маршрут в Великобритании, а также найти улики их причастности к отравлению Скрипалей в номере их отеля.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй спустя несколько дней после инцидента заявила, что оба они были отравлены нервно-паралитическим боевым отравляющим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. В причастности к этому инциденту Лондон обвиняет Москву. Российские власти обвинения отрицают. Юлию Скрипаль выписали из больницы в апреле, а Сергея Скрипаля — в середине мая.
30 июня с признаками отравления нервно-паралитическим веществом (власти Великобритании считают, что это вещество семейства «Новичок») в больницу попали жители города Эймсбери (пригород Солсбери) Мэтью Роули и его подруга Дон Стерджес. Стерджес умерла через несколько дней, а Роули очнулся и смог дать показания.
По версии полиции, пара гуляла в национальном парке Queen Elizabeth Gardens, где подобрала флакон, в котором, как они считали, были духи. После прогулки они направились в дом Роули в Эймсбери. Там Стерджес распылила содержимое флакона на руки и лицо. Как позднее рассказал полиции Роули, он нашел флакон на улице и подарил подруге.
Руслан Боширов и Александр Петров — их настоящие имена. Подозреваемые Великобританией в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в интервью RT заявили о своей непричастности к инциденту.
На фотографиях, опубликованных британской полицией, действительно они. По словам Боширова и Петрова, они приехали в Солсбери по совету друзей, чтобы посмотреть Стоунхендж, Старый Сарум (место самого раннего поселения Солсбери. — РБК), а также готический собор Девы Марии.
Они также объяснили, что 3 марта рано покинули Солсбери и вернулись в Лондон, не дойдя до собора и других достопримечательностей, так как промокли и замерзли под начавшимся снегопадом. «Мы провели в Солсбери не более часа, в основном из-за задержек между поездами», — сказал Боширов. 4 марта, когда погода улучшилась, Петров и Боширов, по их словам, все-таки вернулись в Солсбери и побывали в знаменитом соборе.
Боширов и Петров не отрицают, что могли проходить мимо дома Скрипаля, однако сказали, что не знают, где тот находится, и не шли туда целенаправленно.
По словам Боширова и Петрова, они не ввозили с собой в Великобританию флакон от духов, в котором в ходе расследования были найдены следы «Новичка». «Это довольно глупо, когда мужчины провозят женские духи, не так ли? Во время досмотра проверяют абсолютно все, и к мужчинам, которые везут с собой женские духи, должны были бы возникнуть вопросы. Нас о подобном никто не спрашивал», — сказал в интервью Боширов.
Ранее британская полиция заявляла, что подозреваемые часто бывали в ЕС. Боширов и Петров подтвердили, что «пару раз» бывали в Швейцарии, а также провели там Новый год. В Европе, по их словам, у них были дела, связанные с бизнесом на спортивном питании и изучением этого рынка. Петров и Боширов не уточнили название компании, в которой работают, ссылаясь на то, что не хотят причинить вред своим партнерам или клиентам.
Никакой информации, касающейся личной жизни, подробностей биографии они не раскрыли.
Как развивались события
5 сентября британская полиция назвала имена подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По данным расследования, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Полиции удалось проследить их маршрут в Великобритании, а также найти улики их причастности к отравлению Скрипалей в номере их отеля.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй спустя несколько дней после инцидента заявила, что оба они были отравлены нервно-паралитическим боевым отравляющим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. В причастности к этому инциденту Лондон обвиняет Москву. Российские власти обвинения отрицают. Юлию Скрипаль выписали из больницы в апреле, а Сергея Скрипаля — в середине мая.
30 июня с признаками отравления нервно-паралитическим веществом (власти Великобритании считают, что это вещество семейства «Новичок») в больницу попали жители города Эймсбери (пригород Солсбери) Мэтью Роули и его подруга Дон Стерджес. Стерджес умерла через несколько дней, а Роули очнулся и смог дать показания.
По версии полиции, пара гуляла в национальном парке Queen Elizabeth Gardens, где подобрала флакон, в котором, как они считали, были духи. После прогулки они направились в дом Роули в Эймсбери. Там Стерджес распылила содержимое флакона на руки и лицо. Как позднее рассказал полиции Роули, он нашел флакон на улице и подарил подруге.
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Комментарии
Социум
13 сентября 2018 18:08
Благодаря выигрышу Сергей понял, что победа в лотерее реальна. Социум
62
13 сентября 2018 17:31Главное из интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей
Боширов и Петров не отрицают, что могли проходить мимо дома Скрипаля, однако сказали, что не знают, где тот находится, и не шли туда целенаправленно. Социум
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