Главное — не пьяными. В МЧС дали совет, как купаться в проруби на Крещение

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"Крещение Господне — один из крупнейших праздников Православной церкви. Главное управление МЧС РФ по Москве напоминает об основных правилах при купании в Крещение: нельзя находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения"ГУ МЧС по МосквеКак добавили в ведомстве, для укрепления иммунитета надо выпить горячий ягодный или фруктовый чай из предварительно подготовленного термоса. Прежде чем окунуться, нужно разогреть тело разминкой или пробежкой, а к проруби идти в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви.Спасатели подчеркнули, что купание в нетрезвом состоянии категорически запрещено.