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Глава самарского управления Росздравнадзора покинул пост

14 августа 2017 13:26
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Глава самарского управления Росздравнадзора покинул пост
Ведомство он возглавлял с 2005 года.

Глава управления Росздравнадзора по Самарской области Александр Антимонов покинул пост.

Врио руководителя назначен начальник отдела контроля и надзора по оказанию медицинской помощи населению Владимир Апшего – начальник отдела контроля и надзора по оказанию медицинской помощи населению, сообщается на сайте управления.

По информации местных СМИ, возможной причиной отставки чиновника стал конфликт интересов – министерство социально-демографической и семейной политики региона возглавляет его супруга Марина Антимонова, сообщает "ФедералПресс".

Ведомство Антимонов возглавлял с 2005 года.
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