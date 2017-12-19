Глава самарского УФПС уволен за принуждение подчиненных к постройке своего дома

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"Нарушения, выявленные по итогам внеплановой комплексной служебной проверки финансово-хозяйственной деятельности филиала, привели к утрате доверия к директору филиала со стороны "Почты России", - говорится в сообщении.Напомним, сотрудники почтового отделения в обратились в Генпрокуратуру, ОНФ и ФСБ с просьбой о помощи. По их словам, Игрушкин целый год заставлял строить свой загородный дом.