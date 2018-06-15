Глава региона поздравил медработников Самарской области с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров подчеркнул, что работа по модернизации здравоохранения Самарской области будет продолжена. Особое внимание - малым городам и селам."Мы обязательно продолжим создавать все условия для того, чтобы врачу было комфортно работать в любом населенном пункте", - отметил глава региона.Регион нацелен на выполнение задачи Президента по повышению продолжительности жизни.Дмитрий Азаров обозначил приоритеты работы:- строительство новых поликлиник;- оснащение инновационным оборудованием;- подготовка кадров;- повышение зарплаты врачей;- жилье для медработников.Особую благодарность Дмитрий Азаров выразил людям в белых халатах, отдавшим любимому делу более 55 лет жизни. Заслуженных медицинских работников зал приветствует стоя, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.