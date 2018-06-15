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Новости /  Общество /  Социум  

Глава региона поздравил медработников Самарской области с профессиональным праздником

15 июня 2018 20:01
Дмитрий Азаров подчеркнул, что работа по модернизации здравоохранения Самарской области будет продолжена. Особое внимание - малым городам и селам.
Глава региона поздравил медработников Самарской области с профессиональным праздником:"Хочу сказать человеческое спасибо вам, людям самой гуманной, самой святой профессии на земле. Врач - это призвание, состояние души человека, который готов прийти на помощь в любую минуту, по зову сердца".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что работа по модернизации здравоохранения Самарской области будет продолжена. Особое внимание - малым городам и селам.

"Мы обязательно продолжим создавать все условия для того, чтобы врачу было комфортно работать в любом населенном пункте", - отметил глава региона.

Регион нацелен на выполнение задачи Президента по повышению продолжительности жизни.

Дмитрий Азаров обозначил приоритеты работы:

- строительство новых поликлиник;
- оснащение инновационным оборудованием;
- подготовка кадров;
- повышение зарплаты врачей;
- жилье для медработников.

Особую благодарность Дмитрий Азаров выразил людям в белых халатах, отдавшим любимому делу более 55 лет жизни. Заслуженных медицинских работников зал приветствует стоя, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО. 







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Комментарии



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