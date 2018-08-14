Глава региона подвел итоги стратегической сессии по развитию малых городов
14 августа 2018 16:01
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Во время сессии были подведены итоги общественных обсуждений стратегических целей и приоритетов развития по каждому муниципалитету. Одним из ключевых проектов для развития Самарской области глава региона Дмитрий Азаров назвал Самарско-Тольяттинскую агломерацию.
"На протяжении многих лет мы формировали эту идею, — сказал он. — В эту агломерацию включены населенные пункты с общей численностью населения 2,7 млн человек. Агломерация обладает огромным потенциалом для развития не только Самарской области, но и всего Приволжского федерального округа".
Вместе с тем, по словам главы региона, большая доля населения области проживает и в малых городах — всего 18% населения. Также на малые города приходится 17% промышленного производства региона.
"В первую очередь мы должны создавать стимулы для развития малых городов и тогда будут расти доходы населения, появляться новые рабочие места и, конечно, увеличиваться доля налоговых отчислений. Это будет сказываться на формировании устойчивого бюджета развития каждого города", — считает глава региона.
Одним из стимулов развития малых городов является масштабное благоустройство территорий в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в малых городах. Все малые города региона приняли участие во Всероссийском конкурсе на проекты создания комфортной среды. Четыре муниципалитета вышли в финал, а победителем стал Октябрьск. Сегодня там реализуется значимый для города проект по благоустройству набережной.
Не менее важно и продолжение дорожного строительства.
"У нас есть очень серьезные задачи и в сфере дорожного строительства. Нет никаких сомнений, что мы с ними справимся. Было много волнений на тему того, что после чемпионата мира по футболу количество средств в строительство и реконструкцию дорог будет снижаться, — также отметил Дмитрий Азаров. — Но на следующий год по программе "Безопасные и качественные дороги" мы получим даже больше, чем в текущем году". Эти деньги в том числе пойдут на строительство и ремонт дорог в малых городах.
Еще одной задачей для экономического развития муниципалитетов и сельских поселений является государственно-частное партнерство (ГЧП) в различных сферах. Инвесторы сегодня заинтересованы в том, чтобы заходить на территорию муниципальных образований Самарской области. Малым городам необходимо активнее заниматься этим вопросом, так как механизм ГЧП позволяет бюджетам экономить значительные средства и приводить в порядок инфраструктуру.
Особое внимание в муниципалитетах следует уделять и малому бизнесу, считает глава региона. За счет развития малого предпринимательства можно значительно увеличить количество рабочих мест и справиться с теневой экономикой.
Приглашенные на стратегическую сессию эксперты высказали свои предложения по направлениям развития малых городов.
"Все доклады были очень интересные, в каждом из них было рациональное зерно, была суть, ради которой мы и собираемся, — резюмировал Дмитрий Азаров. — Мы вместе определяем будущее нашего региона и, безусловно, мнение каждого жителя должно быть услышано. Вне зависимости от того, житель это большого города, малого, или небольшого поселка. Только сообща мы можем спроектировать будущее опережающего развития Самарской области. Доклады, которые мы сегодня услышали, были очень полезны для всех присутствующих. Это позволяет взглянуть на ситуацию в родном городе несколько иначе, задуматься о том, все ли возможности мы используем. Я рад, что у нас состоялся содержательный разговор, который будет иметь результативные последствия для каждого города и жителя Самарской области", передает Волга Ньюс.
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