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В пресс-службе отделения ПФР по СО сообщали, что письмо с ошибкой пришло по причине сбоя в работе программно-технического комплекса клиентской службы при формировании списков граждан, обратившихся за выплатой данного пособия.
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Новости /  Общество /  Социум  

Глава региона Дмитрий Азаров станет гостем информканала "Самара"

20 ноября 2018 16:58
157
Вопросы можно оставлять в соцсетях ГТРК
Самые актуальные вопросы жизни губернии будут обсуждаться 20 ноября в программе "Главная тема" в 19:00 на канале «Россия-24».

Вопросы можно оставлять в соцсетях ГТРК "Самара" и по телефону колл-центра 926-11-22, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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Комментарии



Социум
20 ноября 2018  20:39
В пресс-службе отделения ПФР по СО сообщали, что письмо с ошибкой пришло по причине сбоя в работе программно-технического комплекса клиентской службы при формировании списков граждан, обратившихся за выплатой данного пособия.
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В пресс-службе отделения ПФР по СО сообщали, что письмо с ошибкой пришло по причине сбоя в работе программно-технического комплекса клиентской службы при... Социум
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