Глава региона Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым

В четверг, 14 июня, Глава региона Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимиром Якушевым. Стороны обсудили вопросы развития и поддержки в регионе жилищного строительства, а также комплексного освоения территорий. Глава региона представил министру ряд проектов, которые реализуются в регионе, по каждому из них состоялось обстоятельное обсуждение. В ходе встречи прорабатывались вопросы развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также оказания господдержки в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище».Другим важным вопросом, затронутым в ходе встречи, стала модернизация систем водоснабжения и обеспечение чистой питьевой водой жителей малых городов и муниципальных районов Самарской области. Напомним, вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой был обозначен Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию. В Самарской области проблема актуальна для малых городов и сел, где остро стоит вопрос модернизации объектов коммунального комплекса. Объем необходимых инвестиций в модернизацию объектов водоснабжения исчисляется миллиардами рублей, для его решения необходима поддержка федерального бюджета.В ходе встречи Дмитрий Азаров и Владимир Якушев обсудили перспективные варианты решения поставленной Президентом задачи - в том числе, с привлечением механизмов государственно-частного партнерства, - а также формы господдержки потенциальных инвесторов.Также в ходе встречи Дмитрий Азаров представил Владимиру Якушеву проект реконструкции набережной Автозаводского района Тольятти. Проект значим для Тольятти сразу по нескольким причинам - набережная несет не только рекреационную функцию, но также является важным гидротехническим сооружением, препятствующим негативному воздействию вод Саратовского водохранилища на береговую полосу.Проект планируется к реализации в рамках подготовки и проведения празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ. С первого дня работы в должности Главы региона Дмитрий Азаров проводит системную работу по обеспечению финансированием этого и других пунктов программы празднования. Эти вопросы Глава региона обсуждал на самом высоком государственном уровне - в ходе визита в регион Президента РФ, а также заместителей Председателя Правительства. В ходе встречи с руководителем профильного федерального министерства обсуждалась возможность поддержки проекта из средств федерального бюджета в 2019 – 2020 годах.Наконец, подробное обсуждение состоялось по вопросу проблемных объектов долевого строительства. Напомним, Дмитрий Азаров уделяет этому направлению особое внимание и ставит задачу областному Правительству в ближайшие годы окончательно решить проблему долгостроев. За последние полгода в этом направлении достигнуты значительные результаты - в том числе, благодаря личному участию Главы региона во встречах дольщиков проблемных объектов с руководителями профильных ведомств, представителями силового блока и потенциальными инвесторами.В ходе встречи с Владимиром Якушевым Дмитрий Азаров рассказал, какие подходы и механизмы решения проблем обманутых дольщиков сегодня реализуются в регионе. Владимира Якушева заинтересовал опыт работы регионального Правительства по удовлетворению прав дольщиков ООО «Солнечная долина» (коттеджный поселок «Дубрава»). «Наши подходы к решению задачи полностью совпали с его видением, - отметил по итогам встречи руководитль Самарской области. - Владимир Владимирович сказал, что обязательно приедет к нам в регион, чтобы подробно ознакомиться с этим механизмом». Опыт Самарской области будет учтен и в работе комиссии по решению проблем обманутых дольщиков, которая начинает работу под руководством Министра, сообщает пресс-служба облправительства.