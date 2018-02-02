Глава региона Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Отрадный

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В четверг, 1 февраля, врио Губернатора Самарской областипосетил с рабочим визитом Отрадный. Первой точкой поездки главы региона стало одно из крупнейших предприятий области - АО «Таркетт».Предприятие, на котором трудится более тысячи отрадненцев, открылось в 1995 году. На сегодняшний день на предприятии производят 59 типов напольных покрытий, которые востребованы в России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.Модернизация производства, по словам гендиректора АО «Таркетт», будет продолжаться. В конце 2018 года планируют запустить второй производственно-технологический комплекс по выпуску востребованных в стране модульных напольных покрытий.На предприятии используется система рециклинга отходов. В частности, сейчас 80% вторсырья вновь идут в производство, к 2020 году предприятие выйдет на 100%-й рециклинг. Не менее сложные задачи стоят по энерго- и водосбережению. Главе региона также рассказали об используемой на «Таркетт» системе управления производством WCM (производство мирового класса). Это позволяет оптимизировать технологические и бизнес-процессы, соответственно, увеличивается производительность труда, улучшается качество продукции и снижаются затраты.После посещения АО «Таркетт» Дмитрий Азаров провел в Отрадном расширенное совещание по вопросам развития промышленности стройматериалов и ценообразования в строительстве на территории региона.В рамках совещания в ДК «Россия» также прошла выставка производителей стройматериалов, в которой приняли участие 18 крупнейших компаний, работающих на территории Самарской области, в числе которых АО «Таркетт», Teplant, ДСК «Древо», АО «НИИКерамзит» и др.Главе региона рассказали об инновационных разработках, перспективах развития и долей продукции, реализуемой в Самарской области. Главный вопрос, который Дмитрий Азаров задавал всем участникам выставки – есть ли у предприятий проблемы и чем могут помочь региональные власти.Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что считает крайне важным уделять внимание производителям, которые работают на территории области. Поддержка, которая им будет оказываться, включит в себя и продвижение самарской продукции на экономических форумах, международных площадках.«Строительная отрасль является одним из локомотивов экономики, драйвером развития территорий, здесь создаются новые рабочие места. На одно рабочее место в строительстве приходится от 8 до 20 рабочих мест в смежных отраслях», - подчеркнул Дмитрий Азаров.По словам главы региона, отрасль в целом преодолела последствия кризиса, это заметно и по объемам производства, о которых сегодня говорили и участники выставки. В целом же темпы роста жилищного строительства с 2001 года составили 7,3% в год. За 17 лет двадцатого века треть жителей Самарской области въехали в новое жилье.Среди факторов, сдерживающих развитие промышленности стройматериалов — недостаточные темпы технического перевооружения и внедрения инновационных материалов, не всегда грамотная транспортная логистика, недостаточный уровень подготовки инженерно-технических специалистов, высокая степень износа основных фондов. Как следствие, конкурентоспособность отрасли пока невысока.Глава региона подчеркнул, что особое внимание ценообразованию в строительстве уделяет Президент России. Также Дмитрий Азаров отметил активную позицию государства в поддержке производителей, в регулировании нормативно-правовой базы работы отрасли. В 2016 г. утверждена государственная стратегия развития промышленности стройматериалов на период до 2020 года. На региональном уровне еще в 2015 г. разработана программа Самарской области по развитию кластера стройматериалов до 2020 года, но ее реализация была приостановлена.«Сегодня правительство Самарской области активно работает над корректировкой ряда региональных программ. Рассчитываю, что ваши предложения создадут базу для того, чтобы мы вместе определили цели», - обратился к присутствующим глава региона.На совещании свои предложения по развитию отрасли представили руководители профильных предприятий, эксперты и ветераны отрасли, представители научного сообщества. Экс-руководитель областного департамента по строительству Александр Латкин предложил создать градостроительный совет. Глава региона отметил - градостроительный совет уже существует, однако до сих пор ни собирался ни разу. Впредь совет должен заниматься не только вопросами градостроительства, но и работой по развитию территорий.Также в ходе совещания обсуждалась проходящая в стране реформа системы ценообразования в строительстве, в основе которой лежит ресурсный метод: до сентября 2017 компании, работающие в строительной сфере, должны разместить в единой базе данных информацию об объемах выпускаемой продукции и стоимости ее за единицу.Глава региона дал поручение министру строительства до конца первого квартала подготовить заседание градостроительного совета, актуализировать программу развития промышленности стройматериалов и подготовить ее перезапуск на территории Самарской области.Также в десятидневный срок министерство строительства региона должно собрать и систематизировать все прозвучавшие на совещании предложения по развитию строительной отрасли. При этом Дмитрий Азаров подчеркнул необходимость системного подхода к работе.В завершение рабочей поездки глава региона Дмитрий Азаров встретился с представителями общественности Отрадного и Кинель-Черкасского района. Дмитрий Азаров в первую очередь отметил, что район имеют колоссальный потенциал развития как промышленный, так и человеческий: «У вас есть по ряду направлений позитивный опыт, который можно тиражировать по всей области».Глава региона также предложил совместно обсудить направления, по которым муниципалитетам необходима поддержка областного бюджета. После докладов главы Отрадногои главы Кинель-Черкасского районаоб итогах 2017 года и краткосрочных перспективах на 2018-й, в обсуждение проблем территорий вступили жители.Так, для отрадненцев актуальны вопросы капремонта двух детских садов и строительства новой школы, ремонта НФС и подсоединения к коммуникациям участков, которые были выделены многодетным семьям. Одна из болевых точек города — изношенный автопарк подстанции скорой помощи.Решение жилищных вопросов, ремонт поселковых дорог, повышение заработной платы работникам сельских социальных учреждений — эти вопросы волнуют сельчан Кинель-Черкасского района. Также жители села Кротовка проинформировали Дмитрия Азарова о плохом качестве воды в селе и интересовались дальнейшей судьбой Кротовской птицефабрики.Озвученные вопросы глава региона взял на контроль, также были даны поручения руководителям профильных министерств, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: www.otradny24.ru