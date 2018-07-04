Глава региона жителям Нефтегорского района: "В отчётах, которые мне подготовили, и половины не было из того, что я сегодня услышал"

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Проект строительства коммуникаций не был представлен и в региональное министерство ЖКХ.Глава региона поручил в течение двух недель предоставить предложения и сметы, чтобы рассмотреть возможность финансирования работ из бюджета области. Требуется порядка 100 млн рублей.Многие вопросы на встрече касались развития села и системы регионального АПК.В частности, сельчан волнует пассивность аграриев в применении орошения почв, хотя рядом находится Ветлянское водохранилище. По программе из бюджета региона и РФ аграриям компенсируют 50% затрат.Дмитрий Азаров подчеркнул роль профильного министерства и местных властей, которые должны мотивировать и заинтересовывать сельчан к участию в программе орошения.Этот вопрос поручено проработать и включить в стратегию развития района.Серьёзную критику главы региона вызвала и реализация в районе программы ФКГС. По ряду объектов, на которых благоустройство должно быть закончено до 1сентября, ещё не проведены торги. Дмитрий Азаров поручил главе района решить проблему безотлагательно!Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров ещё раз нацелил муниципальные власти на достижение конкретных результатов, а не декларативные заявления."Подготовка документации, подбор участков, работа с инвесторами, - это все ваш капитал, который нужно активно использовать", - отметил глава региона.Также Дмитрий Азаров поблагодарил жителей Нефтегорского района за активность и неравнодушие: "В отчётах, которые мне подготовили, и половины не было из того, что я сегодня услышал. Именно для этого я и езжу в районы - чтобы узнать о проблемах от вас, а не из этих красивых отчётов", передает пресс-служба облправительства.