Глава региона жителям Нефтегорского района: "В отчётах, которые мне подготовили, и половины не было из того, что я сегодня услышал"
4 июля 2018 19:16
97
Проект строительства коммуникаций не был представлен и в региональное министерство ЖКХ.
Глава региона поручил в течение двух недель предоставить предложения и сметы, чтобы рассмотреть возможность финансирования работ из бюджета области. Требуется порядка 100 млн рублей.
Многие вопросы на встрече касались развития села и системы регионального АПК.
В частности, сельчан волнует пассивность аграриев в применении орошения почв, хотя рядом находится Ветлянское водохранилище. По программе из бюджета региона и РФ аграриям компенсируют 50% затрат.
Дмитрий Азаров подчеркнул роль профильного министерства и местных властей, которые должны мотивировать и заинтересовывать сельчан к участию в программе орошения.
Этот вопрос поручено проработать и включить в стратегию развития района.
Серьёзную критику главы региона вызвала и реализация в районе программы ФКГС. По ряду объектов, на которых благоустройство должно быть закончено до 1сентября, ещё не проведены торги. Дмитрий Азаров поручил главе района решить проблему безотлагательно!
Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров ещё раз нацелил муниципальные власти на достижение конкретных результатов, а не декларативные заявления.
"Подготовка документации, подбор участков, работа с инвесторами, - это все ваш капитал, который нужно активно использовать", - отметил глава региона.
Также Дмитрий Азаров поблагодарил жителей Нефтегорского района за активность и неравнодушие: "В отчётах, которые мне подготовили, и половины не было из того, что я сегодня услышал. Именно для этого я и езжу в районы - чтобы узнать о проблемах от вас, а не из этих красивых отчётов", передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Социум
4 июля 2018 19:47
Больнице, которая обслуживает 1300 человек в смену, жизненно необходимы дополнительные площади. Социум
30
4 июля 2018 19:16
Многие вопросы на встрече касались развития села и системы регионального АПК. Социум
89
4 июля 2018 18:45
За все эти нарушения ваш автомобиль может быть помещен на специализированную штраф стоянку! Поэтому, лучше крутить головой на 360 градусов и возить с собой... Социум
97
Здравоохранение
4 июля 2018 10:17
У него была травматическая кома. Здравоохранение
188
3 июля 2018 15:38
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
222
3 июля 2018 10:58
Уже на следующий день после артропластики пациент встает и ходит. Здравоохранение
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