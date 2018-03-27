Глава похоронного бюро Кемерово опроверг данные о сотнях погибших в ТЦ

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«57 тел, которые находятся [в морге] — это действительно реальная цифра. Наше предприятие забирало от первого до последнего покойного, занималось транспортировкой умерших с места происшествия», — сказал он в разговоре с корреспондентом РБК, добавив, что иная информация о числе погибших, а также «что там говорят какие-то товарищи про подготовку большого числа мешков для погибших — это все чушь».Согласно данным СПАРК, основной вид деятельности МП «Спецбюро» — организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. Единственным заказчиком услуг предприятия в 2017 и 2018 году у «Спецбюро» является Администрация города Кемерово.Сообщения о том, что погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» было гораздо больше, чем озвучивалось официально, распространялись накануне в социальных сетях. Авторы голосовых сообщений, как правило, ссылались на неких родственников или знакомых, которые связаны с работой в МЧС или медицинских учреждениях Кемерова. Со ссылкой на этих людей авторы сообщений говорили о числе жертв, превышающих официальные данные. Кроме того, в одном из этих сообщений упоминали о том, что МЧС нуждается в большом количестве «мешков для трупов». ​Алхимов также рассказал, как совместно с представителем прокуратуры, представителем администрации и инициативной группой, избранной из числе митингующих перед зданием городской администрации Кемерово, посетил городское кладбище — митингующие требовали опровержения или подтверждения информации о сотнях подготовленных для похорон жертв пожара могил. «Сегодня у нас состоялось 17 захоронений. На каждого из этих людей есть документы, пропуска, контактные телефоны родственников», — рассказал Алхимов. По словам Алхимова, эти захоронения не связаны с ЧП в ТЦ «Зимняя вишня».27 марта инициативная группа из пяти жителей Кемерово посетила морг, где находятся тела погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня», рассказал РБК член группы Андрей Васильченко. ​В Кемеровском областном клиническом бюро судебно-медицинской экспертизы РБК подтвердили, что инициативная группа приезжала с проверкой в учреждение.По его словам, группа из пяти человек образовалась во время митинга на площади Советов — из числа тех, кто полагал, что погибших может быть больше. В эту группу вошел Игорь Востриков, потерявший при пожаре жену, троих детей и младшую сестру, двое его друзей и люди, «которые добровольно подняли руки, чтобы поехать и убедиться самим». Вместе с горожанами на проверку поехал мэр Кемерово Илья Середюк.«В журнале поступления бюро судебно-медицинской экспертизы было 64 человека, напротив которых была отметка ТЦ «Зимняя вишня», — рассказал РБК Васильченко.В областном клиническом бюро судебно-медицинской экспертизы члены группы встретились с главврачом. «Один из нас, Мирсад Керимов, посчитал мешки. Поскольку часть погибших уже забрали родственники, тел было меньше 64», — отметил Васильченко.По словам Мирсада Керимова, в тот момент, когда там находились горожане, приехал президент Владимир Путин. «Минут 15-20 он с нами разговаривал, задавал вопросы главврачу и мэру Кемерово, отвечал на вопросы. Он обещал, что все, включая тех, кто подписывал документы, будут наказаны», — рассказал РБК Керимов, отметив, что визит Путина был неожиданным «для всех». Керимов также рассказал, что активисты проверили помещения областного бюро судебно-медицинской экспертизы, морг в областной больнице, хладокомбинат и кладбище. «Я видел список людей, которых привезли в морг. В журнале я насчитал 64 погибших, которых привезли с места трагедии», — рассказал Керимов.Он также лично прошел по всем помещениям морга. «Семь тел, включая четырех детей, лежало на опознании. Помимо этого, в мешках было 36 обгоревших трупов. Около 20 тел опознали и забрали родственники. Я видел, как в коробках привозят части тел погибших», — рассказал Керимов РБК. «Мы окружили морг со всех сторон, следили, вдруг что-то будут вывозить», — подчеркнул активист.О проверке кемеровского хладокомбината, расположенного по адресу ул. Тухачевского, 52, рассказали РБК также Васильченко и Керимов. По его словам Васильченко, информация о нахождении тел на хладокобинате появилась в социальных сетях.«В соцсетях появилась информация, что тела погибших могут находиться на хладокомбинате Кемерово. Мы поехали туда, потому что прекрасно понимаем, что нужно удостовериться. Мы обошли все-все помещения и ничего кроме рыбы и мороженого мы там не видели», — подчеркнул Васильченко. Он также подтвердил, что их инициативная группа посетила кладбище, чтобы проверить слухи о подготовке для захоронения погибших при пожаре ​170 могил.«Мы и туда съездили — ничего подобного. Побойтесь бога, люди, кто это вбрасывает. Если рассуждать логически, раз погибло больше людей, то где родственники, которые бы их искали?», — сказал Васильченко.По словам Мирсада Керимова, их группа была не единственной, участвовавшей в стихийной проверке хладокомбината. «Когда мы приехали на хладокомбинат, там было уже много машин, которые приехали проконтролировать, чтобы ничего не успели спрятать или вывезти», — рассказал Керимов. О том, что на хладокомбинат приезжали как проверяющие с официальными лицами города, так и группы активистов, сообщила корреспонденту РБК также сотрудница проходной хладокомбината.После проверки активисты вернулись к митингующим на площади, но собравшиеся не поверили их словам. «Когда мы вернулись на площадь и рассказали то, что увидели, ни слова не соврав, люди чуть нас не разорвали. Кричали, что нас подкупили, настолько у людей эмоции зашкаливают», — рассказал Керимов.По словам работников проходной комбината, которые отказались назвать корреспонденту РБК свои имена, на въезде на предприятие регулярно досматривают каждую машину.«Каждую машину досматриваем — смотрим кабины, открывают все машины нам, потому что мы смотрим, что завозится к нам на территорию. У нас продукты возят, пищевые добавки, молоко», — рассказала собеседница корреспондента РБК. По ее словам, во время утренней проверки инициативной группы посетителям хладокомбината открыли каждую машину, которая сейчас находится на территории». Фактически мы всех водителей наших знаем, поставщиков знаем. Посторонних у нас на территории не бывает», — утверждают сотрудники проходной.​Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Огонь распространялся по ТЦ с четвертого этажа, где расположен кинотеатр, а также детский центр и аттракционы. По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, приоритетная версия, которую разрабатывают правоохранительные органы — короткое замыкание.Накануне, 26 марта, глава МЧС Владимир Пучков говорил, что спасателям удалось обнаружить тела 64 человек, и эти данные являются окончательными. 27 марта СКР сообщил, что располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерово. «С момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Уже опознаны тела 21 погибшего, родственникам выданы разрешения для их захоронения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Некоторые тела сильно повреждены огнем, поэтому для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Публиковать списки погибших при пожаре СКР пока считает невозможным — «во избежание ошибок». В центральном аппарате Следственного комитета России РБК сообщили, что «данных о восьми оставшихся, информации по их телам, пока нет». «По нашим данным пока так», — сказал представитель ведомства корреспонденту РБК.Ранее сегодня президент России Владимир Путин в ходе встречи с сомневающимися призвал не доверять сведениям, распространяемым в социальных сетях, поскольку они часто бывают недостоверными. Президент добавил, что «не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре».Фото: ТАСС