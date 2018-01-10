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Новости /  Общество /  Социум  

Глава компании "Директ Бизнес Солюшн" рассказала, как получить у них работу

10 января 2018 23:15
165
Никаких возрастных ограничений для работы в
Никаких возрастных ограничений для работы в "Телеперформанс" не существует.

Сегодня, 10 января, в Тольятти подписано соглашение с резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» компанией ООО «Директ Бизнес Солюшн». Заявленный объём инвестиций – 500 млн. рублей, количество новых рабочих мест, которые появятся в городском округе Тольятти, 1590.

На территории Тольятти компания-резидент будет реализовывать инвестиционный проект «Разработка и вывод на рынок мультиплатформы клиентского сервиса с интеллектуальной обработкой обращений», в ходе которого планируется выведение на рынок мультиплатформы, которая интегрируется с телефоном, электронной почтой, веб-сайтом компании, мобильным приложением и онлайн-чатом.

Генеральный директор ООО «Директ Бизнес Солюшн» Екатерина Осина озвучила требования компании к потенциальным сотрудникам:

«Наша целевая аудитория довольно обширна, никаких возрастных ограничений для работы в «Телеперформанс» не существует. Для того, чтобы работать у нас, вам необходимо обладать компьютерными навыками, уметь общаться с людьми, и, конечно, приветствуется наличие специфических знаний в области технологий, IT-сферы, иностранных языков. Приоритета в каких-то специальностях или профессиях нет – наша работа подойдет всем».

Также Екатерина Осина отметила, что сотрудников в процессе работы будут непрерывно обучать, позволяя подготовиться к дальнейшему карьерному росту. Ведь для этих целей в компании есть тренерский отдел из 150 человек. Полностью закрыть вакансии (1590 человек) планируется в течение четырех лет.

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Комментарии



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