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Новости /  Общество /  Социум  

Глава комитета Госдумы по транспорту предлагает увеличить разрешенную скорость до 110 км/ч

21 марта 2018 19:16
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Также депутат предложил упростить процесс согласования установки вдоль дорог объектов инфраструктуры представителями среднего и малого бизнеса. Новые объекты вдоль дорог помогли бы автомобилистам чувствовать себя на дороге более комфортно. Речь идет о сто
Евгений Москвичев, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству на научно-практической конференции «Федеральное дорожное агентство: итоги 2017 года, задачи и перспективы на 2018-2019 годы» выступил с предложением увеличить максимально разрешенную скорость движения автомобилей до 100-110 км/час.

Как отмечается в пресс-службе комитета, необходимо подготовить специалистов, которые могли бы проработать вопрос, как сделать таким образом, чтобы увеличить максимальную скорость движения на дорогах. Над этим необходимо подумать вместе с МВД, т.к. это важный вопрос.

Также Москвичев предложил упростить процесс согласования установки вдоль дорог объектов инфраструктуры представителями среднего и малого бизнеса. Новые объекты вдоль дорог помогли бы автомобилистам чувствовать себя на дороге более комфортно. Речь идет о стоянках, базах отдыха, кемпингах и т.д. Процесс согласования для их установки необходимо сделать простым как в МФЦ, так как это «нужно пользователям».

Для этого в 2019 году, по мнению Москвичева в Министерстве транспорта РФ могут заложить в два раза больше средств для реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», чтобы дороги были с освещением, переходами и пешеходными дорожками, сообщает samarskie-voditeli.ru
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Комментарии



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