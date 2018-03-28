Глава кемеровского МЧС объяснил действия пожарных в «Зимней вишне»

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В понедельник и во вторник, 26–27 марта, группа следователей из центрального аппарата Следственного комитета допрашивала пожарных, которые принимали участие в тушении пожара в торговом-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», рассказал РБК руководитель Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов.«Следователи взяли объяснения с личного состава, кто и чем занимался, — сообщил Мамонтов, — это стандартная процедура». По его словам, управление предоставило все необходимые документы, на основании которых принимались решения.Руководитель главка заявил РБК, что пожарные сделали все, что могли. «Спасено более 20 человек. Говорить о том, что почему спасли одних и не спасли других, я не могу, — рассказывает Мамонтов, — для меня люди все одинаковые».По его словам, сотрудники МЧС «выкладывались на пожаре, личный состав занимался спасением людей». «Ставить на весы, чья жизнь дороже, у меня нет такого права. Все люди были задействованы», — сообщил Мамонтов. Он сообщил, что «некоторых пожарных госпитализировали с травмами, но люди получали первую помощь и возвращались тушить пожар».Александр Мамонтова РБК сказал о том, что сообщения, что сотрудники МЧС не вовремя прибыли на место пожара, не соответствуют действительности. «Первые машины приехали по нормативам, все согласно тем требованиям, которые описаны в ст. 76 ФЗ № 123 (технический регламент о требованиях пожарной безопасности), — говорит Мамонтов, — десять минут в городских округах, это время было выдержано».Также руководитель главка объяснил, почему пожарные не использовали батуты для спасения людей, выпрыгивающих из окон. «Пожарные батуты применяются, но в других ситуациях», — говорит Мамонтов. «Здесь либо 12 человек будут держать батут, либо разобьются по три звена ГДЗС [газодымозащитной службы] и больше людей спасут», — рассказал собеседник.Он также выразил соболезнования тем людям, чьи дети и родственники погибли на пожаре. «Мы сделали все,​ что могли», — подчеркнул начальник управления.Согласно информационной справке, поступившей в подразделения Госпожнадзора (есть у РБК) в воскресенье, 25 марта, из здания торгового центра было эвакуировано более 100 человек, «с применением спецсредств и оборудования спасены более 20 человек». В регионе был объявлен федеральный уровень реагирования. «На месте пожара развернули мониторинг и лабораторный контроль уровня предельно-допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе», — отмечено в документе.Для тушения пожара задействовали группировку в количестве более 840 человек и 195 единиц техники, в том числе два воздушных судна. Для оказания помощи родственникам пострадавших привлечены 52 психолога. В готовность была приведена авиация МЧС России.Жертвами пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» стали 64 человека. Из них 41 — дети. 28 марта было объявлено в России днем общенационального траура.Фото: МЧС России