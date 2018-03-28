Глава кемеровского МЧС объяснил действия пожарных в «Зимней вишне»
28 марта 2018 23:12
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В понедельник и во вторник, 26–27 марта, группа следователей из центрального аппарата Следственного комитета допрашивала пожарных, которые принимали участие в тушении пожара в торговом-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», рассказал РБК руководитель Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов.
«Следователи взяли объяснения с личного состава, кто и чем занимался, — сообщил Мамонтов, — это стандартная процедура». По его словам, управление предоставило все необходимые документы, на основании которых принимались решения.
Руководитель главка заявил РБК, что пожарные сделали все, что могли. «Спасено более 20 человек. Говорить о том, что почему спасли одних и не спасли других, я не могу, — рассказывает Мамонтов, — для меня люди все одинаковые».
По его словам, сотрудники МЧС «выкладывались на пожаре, личный состав занимался спасением людей». «Ставить на весы, чья жизнь дороже, у меня нет такого права. Все люди были задействованы», — сообщил Мамонтов. Он сообщил, что «некоторых пожарных госпитализировали с травмами, но люди получали первую помощь и возвращались тушить пожар».
Александр Мамонтова РБК сказал о том, что сообщения, что сотрудники МЧС не вовремя прибыли на место пожара, не соответствуют действительности. «Первые машины приехали по нормативам, все согласно тем требованиям, которые описаны в ст. 76 ФЗ № 123 (технический регламент о требованиях пожарной безопасности), — говорит Мамонтов, — десять минут в городских округах, это время было выдержано».
Также руководитель главка объяснил, почему пожарные не использовали батуты для спасения людей, выпрыгивающих из окон. «Пожарные батуты применяются, но в других ситуациях», — говорит Мамонтов. «Здесь либо 12 человек будут держать батут, либо разобьются по три звена ГДЗС [газодымозащитной службы] и больше людей спасут», — рассказал собеседник.
Он также выразил соболезнования тем людям, чьи дети и родственники погибли на пожаре. «Мы сделали все, что могли», — подчеркнул начальник управления.
Согласно информационной справке, поступившей в подразделения Госпожнадзора (есть у РБК) в воскресенье, 25 марта, из здания торгового центра было эвакуировано более 100 человек, «с применением спецсредств и оборудования спасены более 20 человек». В регионе был объявлен федеральный уровень реагирования. «На месте пожара развернули мониторинг и лабораторный контроль уровня предельно-допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе», — отмечено в документе.
Для тушения пожара задействовали группировку в количестве более 840 человек и 195 единиц техники, в том числе два воздушных судна. Для оказания помощи родственникам пострадавших привлечены 52 психолога. В готовность была приведена авиация МЧС России.
Жертвами пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» стали 64 человека. Из них 41 — дети. 28 марта было объявлено в России днем общенационального траура.
Фото: МЧС России
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