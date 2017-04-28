Глава департамента ветеринарии Самарской области покидает пост

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Глава департамента ветеринарии Самарской области Сергей Овчинников написал заявление об увольнении по собственному желанию. По данным источника Волга Ньюс в правительстве региона, пятница, 28 апреля, станет его последним рабочим днем в должности, которую он занимал с 2008 года.На такой шаг он мог пойти после внесения представления от СУ СК по Самарской области по нарушениям, выявленным в департаменте и подведомственных учреждениях.Основанием для представления стали данные, вскрывшиеся в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве, которое было возбуждено в сентябре прошлого года по факту фиктивной ликвидации скотомогильников.