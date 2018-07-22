Глава Татарстана попросил Путина вернуть продажу пива на стадионах

197

«Хотел бы поднять один вопрос, который мы проверили по ходу чемпионата, — это продажи пива. Мы продали пива на 89 млн руб. Никаких эксцессов, никаких проблем не было», — рассказал глава Татарстана.«Все-таки мужчины любят пиво», — сказал Минниханов, признав, что ему как мусульманину стыдно об этом говорить. «Я забочусь о наших братьях, православных», — заявил глава Татарстана.В результате Путин, который в ходе общения с Миннихановым заявил, что не все мужчины любят пиво, пообещал подумать. «Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральнее подойти — посмотрим», — сказал президент.Продажа любой алкогольной продукции запрещена на спортивных аренах в России с 2005 года. Исключение делается для крупных международных турниров, спонсорами которых являются пивоваренные концерны. Именно поэтому пиво продавалось на матчах чемпионата мира по футболу, во время Кубка конфедераций, а также в фан-зонах чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге.В 2014 году вернуть пиво на стадионы предлагало Министерство экономического развития, однако это предложение в итоге не было поддержано правительством.