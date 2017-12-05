Глава Счетной палаты доложила Путину о нарушениях на 1,5 трлн рублей
5 декабря 2017 00:12
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Правда, глава Счетной палаты оговорилась, что, «может быть, этой цифры не нужно бояться». Объяснила она это тем, что благодаря предварительному контролю удается избегать серьезных финансовых последствий. «Из этой суммы приблизительно две трети — нарушения, которые впоследствии могли бы привести к финансовым нарушениям, и одна треть — финансовые нарушения», — объяснила Голикова. К тому же увеличилось и число административных дел, возбужденных по материалам Счетной палаты.
Проблемой она назвала многоуровневость государственного управления. «Плодятся филиалы правительственных учреждений, а нормативная база, которая регулировала бы, когда они могут создаваться, когда нет, отсутствует. Это порождает очень серьезные проблемы, которые связаны с управлением процессами использования финансовых ресурсов», — сказала Голикова.
Глава Счетной палаты привела и конкретные примеры недоработок на местах. Так, например, при создании туристско-рекреационной зоны «Елец» в Липецкой области «в никуда построили наземный переход». В этом случае деньги не украли, а неэффективно использовали. В Тункинской долине в Бурятии 162 млн руб. потратили на водозаборные сооружения и сети водоснабжения, которые почти два года не эксплуатируются в связи с отсутствием разрешительных документов.
Привела Голикова в пример и Хабаровский край, где на 262,5 млн руб. разработали проектно-сметную документацию на строительство гидротехнических сооружений для борьбы с наводнениями, однако сами объекты так и не создали.
В отчете за 2016 год, который публиковала Счетная палата, говорилось, что число нарушений при использовании бюджетных средств в 2016 году возросло на 87%, до 965,8 млрд руб., по сравнению с предыдущим годом. В 2015 году ведомство выявило нарушений на сумму 516,5 млрд руб. В основном нарушения ведомство нашло в сфере государственных закупок (56%, 541,3 млрд руб.). Более 35%, 339,3 млрд руб., — нарушения при ведении бухучета.
Фото: kremlin.ru
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