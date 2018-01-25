Глава Самары Елена Лапушкина поздравила студентов с Днем российского студенчества
25 января 2018 11:02
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Я очень рада, что понятие «самарский студент» сегодня - это Знак качества. Наши выпускники востребованы во всех отраслях: экономика, промышленность, высокие технологии, медицина, культура… Вы всесторонни и энергичны. У вас очень много свежих идей, энтузиазма, здорового азарта и желания работать на благо Самары. И я вдвойне рада, что свою энергию вы направляете в созидательное русло: участвуете в общественной жизни, занимаетесь спортом, вступаете в ряды волонтеров. Опираясь на ваше мнение, ваши пожелания, сегодня определяется курс государственной молодежной политики как на городском, так и на региональном и федеральном уровнях. Целый ряд проектов разработаны и реализуются с учетом ваших потребностей. И у вас сейчас есть все возможности для самореализации, профессионального роста, успешной карьеры. Я уверена, что эти возможности вы используете на сто процентов
Дорогие студенты! Уже через несколько лет именно вы будете определять вектор развития нашего города. Вы будете решать, каким станет наше завтра. И я искренне верю, что оно будет счастливым. Желаю вам успехов в учебе, ярких достижений и побед!
Глава городского округа Самара
Е. В. Лапушкина
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