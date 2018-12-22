Глава Самары Елена Лапушкина поздравила энергетиков с профессиональным праздником

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22 декабря – в самый короткий световой день в году – поздравления принимают люди, чья профессия связана с энергетикой - сотрудники теплоэлектроцентралей, генерирующих компаний, инженеры, монтажники, ремонтники и многие другие.Работа каждого из вас, каждого звена этой цепи имеет неоценимую важность для бесперебойной деятельности больниц, детских садов, школ, да и просто для жизни каждого человека. Электричество, газ, тепло уже давно являются для нас привычными удобствами, не просто вошли в обиход, но стали практически его основой - от освещения и отопления до мелких бытовых приборов и гаджетов.История самарской энергетики начиналась с 200 киловатт энергии, которой хватало на освещение Драмтеатра, Струковского сада, Дворянской улицы (ныне Куйбышева). Сегодня же, усилиями профессионалов наш город освещают миллионы ярких огней.Профессия энергетика требует высокого профессионализма, опыта, мастерства и терпения. Несомненно, именно эти качества самарских энергетиков сделали нашу область одним из опорных регионов для энергетического комплекса страны.Желаю вам всегда стремиться к достижению новых высот и гордиться плодами своего труда. Пусть каждый день будет наполнен светом и теплом родного дома, и пусть вас окружают только близкие и любимые люди!Глава Самары Елена Лапушкина