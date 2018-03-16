Глава Самары Елена Лапушкина посетила Красноглинский район и встретилась с его жителями
16 марта 2018 19:33
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Глава районной администрации Олег Комаров в своем отчете отметил, что основной упор был сделан на проведение работ по
благоустройству территорий: санитарную обрезку и опиловку деревьев, высадку цветов и установку топиарных фигур, ремонт фасадов многоквартирных домов и сетей освещения, а также установку новых малых архитектурных форм и приведение в порядок существующих.
Также он рассказал, что в прошлом году благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» району удалось провести комплексное благоустройство семи дворовых территорий. В этом году в рамках программы будут отремонтированы не только дворы, но и общественные пространства. В ближайшее воскресенье, 18 марта, жителям предстоит выбрать из 7 территорий те, которые нуждаются в благоустройстве в первую очередь. В лист для голосования на 2018 год вошли сквер 2-го квартала в поселке Красная глинка, сквер перед ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод, сквер в поселке Прибрежный на улице Овчарова, сквер у ЗАГСа в районе дома №13А по улице Сергея Лазо, бульвар в поселке Береза в районе дома №13, сквер в микрорайоне Крутые Ключи, занимающий территорию от дома №6 до дома №13, и сквер в поселке Управленческий на пересечении улиц Сергея Лазо и Симферопольской. При этом проекты, которые наберут наименьшее количество голосов, войдут в программу на последующие годы.
Красноглинский район оказался одним из немногих, где практически не была затронута тема ЖКХ: основную часть вопросов, адресованных Главе города, составили вопросы, связанные с развитием дорожной и социальной инфраструктуры. К примеру, жителей первой очереди микрорайона волнует, когда будет достроена дорога, соединяющая улицу Мира и Московское шоссе. По их словам, из-
за отсутствия проезжей части на этом участке близлежащие дворовые проезды превратились в автодороги с интенсивным движением, что доставляет неудобства жителям окрестных домов. Представитель компании-застройщика Екатерина Есина пояснила, что данный участок дороги находится в ведении областного Правительства и включен в программу по строительству дорог министерства транспорта и автомобильных дорог на ближайшие годы. Елена Лапушкина сообщила жителям, что городская Администрация подключится к решению вопроса.
Сразу несколько жителей микрорайона обратили внимание Главы города на работу общественного транспорта, в частности – 67-го маршрута. Красноглинцы рассказали, что интервалы движения не соблюдаются, автобусы переполнены, а их санитарное состояние оставляет желать лучшего. Заместитель руководителя Департамента транспорта Александр Ерополов привел результаты официального
мониторинга, которые, однако, противоречили заявлениям жителей. Елена Лапушкина не оставила этот факт без внимания:
«Ко мне поступает масса обращений по поводу работы 67-го маршрута, в том числе и через социальные сети. Очевидно, что информация у Департамента транспорта по этому вопросу недостоверная. Вы не контролируете ситуацию, не отслеживаете состояние автобусов перед выходом на линию и работу компании-перевозчика. Принимайте меры, ситуацию надо в корне менять».
На встрече активно обсуждалась тема строительства новых детских садов, школ, медицинских учреждений, центров культуры и досуга. Руководитель Департамента градостроительства Елена Бондаренко рассказала, что муниципалитет сейчас занимается развитием территории Орлова оврага, который находится рядом с их микрорайоном.
Кроме того, на встрече жителям микрорайона сообщили, что вопрос с организацией станции скорой помощи практически решен: областной станции скорой помощи в феврале этого года было выделено помещение, в котором сейчас проводятся технические работы. Планируется, что свою работу станция начнет этим летом.
Говоря о досуговых центрах и учреждениях культуры на территории микрорайона, Елена Лапушкина пояснила, что отсутствие свободных земельных участков не позволяет начать строительство специализированных учреждений. При этом Глава города отметила, что вопрос так или иначе будет решаться: «В планах Администрации создавать досуговые центры на первых этажах жилых зданий. Когда именно это произойдет, будет зависеть от результатов переговоров с руководством компании-застройщика», - сказала Елена Лапушкина, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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