Глава СК по Москве объяснил психологическими изменениями слова своего зама о взятке

110

Бывший замглавы ГСУ СКР по Москве Денис Никандров, который был арестован по делу о взятке от участников криминальной группировки Захария Калашова (Шакро Молодого), заявил следствию, что заплатил взятку своему непосредственному руководителю, действующему начальнику ГСУ по Москве Александру Дрыманову. Об этом стало известно из рапорта, который следователь ФСБ Михаил Савицкий направил руководителю управления Михаилу Шишову в конце прошлого года. Рапорт зачитал обвинитель Борис Локтионов в Мосгорсуде на заседании по делу против полковника СКР Михаила Максименко. Никандров заключил с обвинением досудебное соглашение, в рамках которого генерал юстиции дал показания о том, что в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе передал своему непосредственному начальнику взятку в виде денежных средств на сумму €9850, или более 725 тыс. руб.», — говорится в рапорте.«От себя могу прокомментировать следующее: человек находится под стражей полтора года по надуманному обвинению. В это время у человека меняется психология», — заявил РБК Дрыманов. По его словам, Денис Никандров «морально и физически уже устал». В этой ситуации, прежде чем оглашать его показания, им необходимо дать процессуальную оценку, добавил Дрыманов. «Дана она или нет, я не знаю», — отметил он.Александр Дрыманов был назначен на должность руководителя ГСУ СКР по Москве в декабре 2015 года. В начале процесса по уголовному делу полковника Максименко гособвинитель Локтионов назвал Дрыманова в числе предполагаемых получателей взятки за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова — подручного влиятельного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Позднее в ходе процесса Локтионов уточнил, что Дрыманов проходит по делу свидетелем. Изменить Дрыманову статус свидетеля на статус обвиняемого может только руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.СК все эти заявления не комментировал. Пресс-секретарь ведомства Светлана Петренко не ответила на звонки РБК.