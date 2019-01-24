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Новости /  Общество /  Социум  

Глава Росрыболовства назвал самую полезную для здоровья рыбу

24 января 2019 23:51
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Глава Росрыболовства Илья Шестаков подтвердил результаты исследования красноярских учёных и заявил, что боганидского гольца можно смело называть самой полезной рыбой в мире.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков подтвердил результаты исследования красноярских учёных и заявил, что боганидского гольца можно смело называть самой полезной рыбой в мире, передаёт life.ru со ссылкой на "Российскую газету".

Главным преимуществом этого вида рыбы является рекордное содержание кислот омега-3 — 33 миллиграмма на один грамм веса. Соответственно, всего 30 граммов этой рыбки достаточно для покрытия суточной нормы полезных жирных кислот.

Среди основных недостатков же Шестаков отметил слишком маленькую популяцию гольца, что делает его недоступным для массового потребления — в отличие от сардины или иваси, которые незначительно уступают гольцу, но также могут похвастаться высоким содержанием полезных веществ.

Иваси, к слову, активно добывалась в 1980-е годы, и, по словам Шестакова, в последние несколько лет её промысел возобновился. Глава Росрыболовства также добавил, что в ближайшее время ведомство планирует составить рейтинг самых полезных видов рыб, которые обитают в России. 
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Комментарии



Социум
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