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Новости /  Общество /  Социум  

Глава Росприроднадзора рекомендовал уволить руководителя службы в ХМАО

13 марта 2018 20:25
196
Ранее о «системном кризисе» в территориальном управлении службы сообщали в структурах Минздрава.
Как передает РБК, глава Росприроднадзора Артем Сидоров рекомендовал министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому не продлевать заканчивающийся 21 марта контракт с начальником службы в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Романом Мишениным. Это следует из его письма от 7 марта текущего года (копия есть у РБК). В пресс-службе Минприроды подтвердили получение письма.

Сидоров информировал министра, что по результатам комплексной проверки, проводившейся в 2017 году, деятельность управления признана неудовлетворительной. Также по результатам внутреннего финансового аудита эффективности деятельности Росприроднадзора по ХМАО — Югра выявлен ряд нарушений финансовой дисциплины, указано в документе. Сидоров подчеркивает, что Мишенин уже имеет выговор от 25 сентября 2017 года, и рекомендует с учетом изложенного не продлевать с ним контракт.

В начале марта стало известно, что Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП) Минздрава обнаружил на лицензионных участках «Роснефти», «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» и других нефтедобывающих компаний в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО и ЯНАО) неучтенные нефтебуровые отходы — буролитовую смесь. По оценкам экспертов ЦСП, только на месторождениях «Роснефти» накопленный ущерб экологии превысил 500 млрд руб.

Одной из причин нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и.о. руководителя ЦСП Оксана Синицына назвала «системный кризис» в руководстве территориальных органов Росприроднадзора. По ее словам, управление Росприроднадзора по ХМАО c 2014 года согласовывало проекты рекультивации нефтебуровых отходов в уведомительном порядке, без прохождения государственной экологической экспертизы. Результатом такого нарушения закона стало неконтролируемое обращение с опасными производственными отходами, в частности буровым шламом, указано в письме. «Это привело к образованию большого количества несанкционированных свалок на территориях лицензионных участков «Роснефти», «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» и других нефтедобывающих компаний», — предупреждала Синицына. В связи с этим она просила главу Росприроднадзора Артема Сидорова рассмотреть вопрос об увольнении Мишенина

Роман Мишенин, глава Росприроднадзора по ХМАО, подчеркнул в беседе с РБК, что министр природных ресурсов, его прямой работодатель, еще не принял решение не продлевать с ним контракт. «Это не увольнение. Если министр примет решение не продлевать контракт со мной, то я уйду. У меня уже есть несколько предложений о работе, но всерьез я их пока не рассматривал. До 21 марта я на службе. Официально госслужащего уведомляют за семь дней до конца контракта, продлевают с ним договор или нет», — сказал он. Мишенин подтвердил факт финансового аудита Росприроднадзора по ХМАО в 2017 году и тот факт, что у него самого есть выговор, полученный в сентябре 2017 года за нарушения в области бухгалтерского учета.

По его словам, информация, изложенная в письме Минздрава за подписью врио директора ЦСП Оксаны Синицыной, где содержатся обвинения в его адрес в участии в коррупционной схеме по сокрытию сверхнормативных объемов опасных отходов добычи нефти на месторождениях «Роснефти» и ЛУКОЙЛа в ХМАО, не соответствует действительности. «Так как эта информация еще не была проверена Росприроднадзором, по моему мнению, она не могла быть положена в основу принятия решения руководителем», — отметил он, подчеркнув, что не уполномочен комментировать решения своего руководителя.

Пресс-секретарь главы Минприроды Сергея Донского Николай Гудков сообщил РБК, что письмо главы Росприроднадзора поступило к министру. Отвечая на вопрос, какое решение принял Донской в отношении Мишенина, он отметил: «На сегодня есть достаточно оснований, чтобы не продлевать контракт с Мишениным в связи с замечаниями к его работе в прошлом, в том числе выговор, вопросы к финансовой дисциплине и показателям работы управления в 2017 году в целом». Отвечая на вопрос РБК, повлияли ли выводы специалистов Минздрава и рекомендации уволить Мишенина за участие в схемах по сокрытию опасных отходов бурения нефти в ХМАО, Гудков сказал: «Мы не можем подтвердить данные, изложенные в письмах организаций Минздрава по классу опасности отходов добычи нефти в ХМАО, пока не проведена проверка Росприроднадзора».


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Комментарии



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