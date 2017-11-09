Глава Роскомнадзора предложил «полностью исключить» возможность идентификации по отпечатку пальцев для несовершеннолетних

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«Сегодня уже некоторые производители [гаджетов] настроены серьезно на внедрение голосовой аутентификации», — отметил глава ведомства, подчеркнув, что в связи с этим, «разумеется, необходимо обеспечить информированное согласие пользователей на такую аутентификацию». «И [необходимо] полностью исключить биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста», — заявил Жаров.Ранее, в июле, концепцию и «дорожную карту» по созданию в России Единой биометрической системы утвердила Минкомсвязь. Согласно утвержденному министерством плану полноценное внедрение единой биометрической системы идентификации клиентов российские банки могут начать уже в 2018 году. После этого система может использоваться в медицине, образовании и ретейле.​После этого, 14 сентября, законопроект, регламентирующий биометрическую идентификацию при оказании банковских услуг, одобрило правительство. Эта инициатива предполагает создание единой биометрической системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Зарегистрированные в ней люди, по мнению авторов законопроекта, должны будут появляться в банке лично только один раз. Во время этого визита в кредитной организации у них должны будут собрать биометрические данные — отсканировать глаза, голос, лицо, а также собрать отпечатки пальцев. На основании этого личность клиента впоследствии будет устанавливаться при удаленном доступе.Также из законопроекта следует, что число банков, которые станут собирать биометрические данные для внедрения удаленной идентификации клиентов, будет ограниченно. Регулированием этого вопроса займется ЦБ. 27 сентября в первом чтении законопроект, который позволяет с помощью биометрических данных осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков, приняла Госдума.В настоящий момент большинство современных персональных гаджетов поддерживают идентификацию по отпечатку пальца. Их выпускают в том числе такие производители, как Apple и Samsung. Также некоторые модели телефонов поддерживают идентификацию по изображению лица, в гаджетах она присутствует в качестве функции для разблокирования экрана (FaceID для iPhone и FaceLock для Android).