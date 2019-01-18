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Глава ПФР Антон Дроздов: «Заморозка накоплений долго продолжаться не может»

18 января 2019 00:35
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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью РБК рассказал о реформе накопительной пенсии, новом правовом статусе фонда и планах по сокращению его штата.
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью РБК рассказал о реформе накопительной пенсии, новом правовом статусе фонда и планах по сокращению его штата. 

О реакции россиян на пенсионную реформу

«Это всегда чувствительный вопрос. Во всех странах повышение пенсионного возраста происходит достаточно болезненно. Конечно, прежде всего пенсионные вопросы связаны с вопросами заработной платы, поскольку у нас пенсия — это компенсация утраченного заработка. И, как правило, те, кто был против повышения пенсионного возраста, говорили о том, что заработная плата невысокая и пенсия для них является по сути дополнительным доходом для того, чтобы иметь достойный уровень жизни.

Поэтому мы ожидали, что будет много вопросов, и на ряд вопросов нам удалось ответить. С одной стороны, это сохранение льгот по выходу на пенсию для тех, кто работает во вредных и опасных условиях труда и относится к малочисленным народам Севера, и в то же время принято решение о сохранении льгот для предпенсионеров в части имущественных и земельных налогов, а также муниципальных и региональных льгот (коммунальные платежи, транспорт, лекарства). Удалось решить вопросы, связанные с дополнительной индексацией сверх инфляции. Именно такой компромиссный пакет родился в результате обсуждений, дискуссий, и сейчас мы имеем опр​еделенный консенсус по этому вопросу».

О реформе накопительной пенсии и введении системы ИПК

«Заморозка пенсионных накоплений долго продолжаться не может, и просто граждане ждут какого-то решения. Концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в прошлом году обсуждалась и в этом году будет обсуждаться уже в форме законопроекта. Мы считаем это правильным направлением, поскольку граждане должны иметь дополнительный инструмент для того, чтобы увеличивать пенсионные права.

Пенсионный фонд дает базовые гарантии, минимальный коэффициент замещения, который у нас определен 102-й конвенцией Международной организации труда (.pdf, Россия ратифицировала эту конвенцию в 2018 году, она определяет, что пенсия должна составлять не менее 40% прежнего заработка пенсионера. — РБК). У нас есть определенные гарантирующие страховые возможности. Например, никто не может получать пенсию ниже прожиточного минимума субъекта РФ, есть федеральные и региональные социальные доплаты. В частности, из бюджета Пенсионного фонда в этом году 86 млрд руб. будет направлено гражданам 70 регионов на федеральные доплаты. А всего федеральные и ​​региональные доплаты получат более 5 млн человек. А вот если мы говорим о более высоких уровнях пенсионного обеспечения, то нужно развивать другие институты, которые, как слоеный пирог, надстраиваются на базовую систему.

Долгосрочная стратегия развития пенсионной системы, утвержденная правительством в 2012 году, предусматривала развитие корпоративных и индивидуальных добровольных пенсионных систем. Поэтому мы рассматриваем систему ИПК как элемент этой стратегии, как элемент всей пенсионной системы. При обсуждении ИПК мы исходим из того, что это возможность дополнительно сформировать пенсионные права за счет средств граждан и работодателей».

О потенциальных участниках системы ИПК

«[Система ИПК ориентирована] на тех, кто работает по найму, и тех, кто готов из заработка дополнительно перечислять средства для формирования будущей пенсии. Сейчас в Пенсионный фонд гражданин ничего не платит, 22% платит работодатель. В законопроекте об ИПК будут предложены механизмы, которые позволят гражданам и работодателю дополнительно участвовать в формировании пенсионных накоплений.

И второй момент: создана система гарантирования пенсионных накоплений, все НПФ прошли экспертизу на соблюдение критериев Центрального банка, было произведено их акционирование, и таким образом ужесточен контроль за работой фондов. С ПФР сейчас работают 35 НПФ, имеющих лицензию на обязательное пенсионное страхование. Мы считаем, что эта работа является хорошей основой создания системы ИПК. Важно, что будет сохранена система гарантированных пенсионных накоплений, которая позволяет в случае каких-то потерь застраховать граждан, как это делается и для вкладчиков в кредитных организациях.

Мы считаем, что добровольный характер [вступления в систему ИПК] должен сохраниться, но вот вопрос механизма вступления в ИПК будет являться предметом дискуссии при обсуждении законопроекта».

О передаче накоплений «молчунов» в ВЭБ

«ВЭБ сейчас является нашим агентом по размещению средств пенсионных накоплений, но не ведет счета граждан. Это делает Пенсионный фонд. Дело в том, что в ВЭБе львиная доля тех, кто держит свои пенсионные накопления, — это «молчуны». То есть это те граждане, которые не приняли решение, что они направляют свои средства в НПФ. Поэтому, наверное, здесь логичным будет просто предоставить им выбор. Если они решат копить, то вопрос институтов — это уже второй вопрос. Будет ли ВЭБ перестраивать свою работу и становиться одним из институтов, равным НПФ, или он будет каким-то иным способом заниматься этим — этот уже вопрос не является для нас таким критичным, это просто вопрос определенной настройки системы».

О правовом статусе Пенсионного фонда

«Во-первых, я хочу сказать, что согласно действующему законодательству организационно-правовая форма ПФР определена — это государственное учреждение. Но другой вопрос, что этот закон рамочный, а если брать уже конкретные функции и полномочия фонда, то они определяются многими документами — это и постановления Верховного Совета [РСФСР], и указы президента, и более поздние законы, которые в своей совокупности определяют правоспособность ПФР. Это не является удобным, поскольку эти законы и постановления принимались в разные годы и часто взаимно друг друга исключали. Поэтому здесь, конечно, первая задача закона [о статусе ПФР] — это кодифицировать все, что есть, в одном документе.

Остается еще вопрос о форме собственности на пенсии. Сейчас мы находимся в той парадигме, что пенсии — это государственные средства, которые являются частью бюджета фонда, а бюджет фонда является частью бюджетной системы РФ, и все это гарантируется государством. Поэтому с точки зрения статуса фонда если мы входим в публично-правовую компанию, то отношения с государством должны быть перестроены. Если мы возвращаемся к государственному учреждению — то это фактически то, что есть в настоящее время.

Мы сейчас анализируем плюсы и минусы той или иной формы, включая публично-правовую компанию, и иные формы, например «некоммерческая организация» и «государственный социальный фонд». Гражданский кодекс позволяет как воспользоваться одной из прописанных форм некоммерческой организации, так и в силу закона сделать отдельную форму некоммерческой организации. В первом квартале этого года мы должны представить свое видение в правительство Российской Федерации. То есть в течение нескольких месяцев мы должны будем концептуально определиться в данном вопросе, и только после этого можно будет уже говорить о том, что можем готовить какие-то законопроекты».

О зарплатах сотрудников фонда и сокращениях

«Статус работников фонда находится на уровне [работников] федерального агентства, и зарплату мы вместе с Минфином и Минтрудом оценивали как нижний уровень оплаты труда работников федерального агентства. Но при этом государственные служащие имеют дополнительные льготы, дополнительные возможности, которые работники Пенсионного фонда не имеют. На работников фонда распространяются все ограничения антикоррупционного законодательства, которые распространяются на госслужащих, но не социальные гарантии. Поэтому, конечно, этот вопрос должен быть отражен в законопроекте о статусе фонда.

Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий. Сейчас у нас утвержден план, согласно которому мы изучаем возможность использования инфраструктуры Фонда социального страхования, для того чтобы гражданин в отделении фонда соцстраха мог получить услугу Пенсионного фонда, и наоборот. Это даст гражданам возможность в шаговой доступности получить услуги фонда, а нам за счет централизации обработки информации — сократить количество персонала на районном уровне и, таким образом, укрепить персонал на уровне субъекта Российской Федерации и повысить качество обработки информации.

Мы планируем очень активно использовать МФЦ. Расширяются возможности личного кабинета Единого портала госуслуг, это также дает нам возможность для того, чтобы обслуживать граждан в удаленном доступе, в основном за счет бэк-офисов. Например, у нас есть проект единого контакт-центра Пенсионного фонда, в перспективе который может быть объединен с контакт-центрами и других фондов в рамках Минтруда.

У нас есть определенные планы, как правило, это несколько тысяч человек. Мы их пока еще до конца не определили, поскольку количество задач, которые на нас возложено в этом году, достаточно серьезное. Мы сейчас как раз завершаем работу над «дорожной картой» именно по оптимизации фонда, которую в течение ближайшего месяца уже утвердим».

О направлении средств маткапитала

«Около 9% семей, обратившихся за маткапиталом, использовали его на то, чтобы получать ежемесячные выплаты. Это соответствует тем опросам, которые мы проводили, когда выдавали сертификаты. Если говорить о том, какое направление резко увеличило свою популярность, — это образование. В основном за счет того, что граждане начали использовать средства маткапитала на присмотр и уход за детьми моложе трех лет. Оплата этих услуг — это направление увеличилось почти на 40%.

Если до 2018 года порядка 95% средств материнского семейного капитала направлялось на жилье и только 5% на образование и иные цели, то по предварительным итогам за 2018 год 77% средств направляется на жилье, 18% — на образование, присмотр и уход и 5% — на ежемесячные выплаты и иные цели».


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Комментарии



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