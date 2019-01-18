Глава ПФР Антон Дроздов: «Заморозка накоплений долго продолжаться не может»
18 января 2019 00:35
113
О реакции россиян на пенсионную реформу
«Это всегда чувствительный вопрос. Во всех странах повышение пенсионного возраста происходит достаточно болезненно. Конечно, прежде всего пенсионные вопросы связаны с вопросами заработной платы, поскольку у нас пенсия — это компенсация утраченного заработка. И, как правило, те, кто был против повышения пенсионного возраста, говорили о том, что заработная плата невысокая и пенсия для них является по сути дополнительным доходом для того, чтобы иметь достойный уровень жизни.
Поэтому мы ожидали, что будет много вопросов, и на ряд вопросов нам удалось ответить. С одной стороны, это сохранение льгот по выходу на пенсию для тех, кто работает во вредных и опасных условиях труда и относится к малочисленным народам Севера, и в то же время принято решение о сохранении льгот для предпенсионеров в части имущественных и земельных налогов, а также муниципальных и региональных льгот (коммунальные платежи, транспорт, лекарства). Удалось решить вопросы, связанные с дополнительной индексацией сверх инфляции. Именно такой компромиссный пакет родился в результате обсуждений, дискуссий, и сейчас мы имеем определенный консенсус по этому вопросу».
О реформе накопительной пенсии и введении системы ИПК
«Заморозка пенсионных накоплений долго продолжаться не может, и просто граждане ждут какого-то решения. Концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в прошлом году обсуждалась и в этом году будет обсуждаться уже в форме законопроекта. Мы считаем это правильным направлением, поскольку граждане должны иметь дополнительный инструмент для того, чтобы увеличивать пенсионные права.
Пенсионный фонд дает базовые гарантии, минимальный коэффициент замещения, который у нас определен 102-й конвенцией Международной организации труда (.pdf, Россия ратифицировала эту конвенцию в 2018 году, она определяет, что пенсия должна составлять не менее 40% прежнего заработка пенсионера. — РБК). У нас есть определенные гарантирующие страховые возможности. Например, никто не может получать пенсию ниже прожиточного минимума субъекта РФ, есть федеральные и региональные социальные доплаты. В частности, из бюджета Пенсионного фонда в этом году 86 млрд руб. будет направлено гражданам 70 регионов на федеральные доплаты. А всего федеральные и региональные доплаты получат более 5 млн человек. А вот если мы говорим о более высоких уровнях пенсионного обеспечения, то нужно развивать другие институты, которые, как слоеный пирог, надстраиваются на базовую систему.
Долгосрочная стратегия развития пенсионной системы, утвержденная правительством в 2012 году, предусматривала развитие корпоративных и индивидуальных добровольных пенсионных систем. Поэтому мы рассматриваем систему ИПК как элемент этой стратегии, как элемент всей пенсионной системы. При обсуждении ИПК мы исходим из того, что это возможность дополнительно сформировать пенсионные права за счет средств граждан и работодателей».
О потенциальных участниках системы ИПК
«[Система ИПК ориентирована] на тех, кто работает по найму, и тех, кто готов из заработка дополнительно перечислять средства для формирования будущей пенсии. Сейчас в Пенсионный фонд гражданин ничего не платит, 22% платит работодатель. В законопроекте об ИПК будут предложены механизмы, которые позволят гражданам и работодателю дополнительно участвовать в формировании пенсионных накоплений.
И второй момент: создана система гарантирования пенсионных накоплений, все НПФ прошли экспертизу на соблюдение критериев Центрального банка, было произведено их акционирование, и таким образом ужесточен контроль за работой фондов. С ПФР сейчас работают 35 НПФ, имеющих лицензию на обязательное пенсионное страхование. Мы считаем, что эта работа является хорошей основой создания системы ИПК. Важно, что будет сохранена система гарантированных пенсионных накоплений, которая позволяет в случае каких-то потерь застраховать граждан, как это делается и для вкладчиков в кредитных организациях.
Мы считаем, что добровольный характер [вступления в систему ИПК] должен сохраниться, но вот вопрос механизма вступления в ИПК будет являться предметом дискуссии при обсуждении законопроекта».
О передаче накоплений «молчунов» в ВЭБ
«ВЭБ сейчас является нашим агентом по размещению средств пенсионных накоплений, но не ведет счета граждан. Это делает Пенсионный фонд. Дело в том, что в ВЭБе львиная доля тех, кто держит свои пенсионные накопления, — это «молчуны». То есть это те граждане, которые не приняли решение, что они направляют свои средства в НПФ. Поэтому, наверное, здесь логичным будет просто предоставить им выбор. Если они решат копить, то вопрос институтов — это уже второй вопрос. Будет ли ВЭБ перестраивать свою работу и становиться одним из институтов, равным НПФ, или он будет каким-то иным способом заниматься этим — этот уже вопрос не является для нас таким критичным, это просто вопрос определенной настройки системы».
О правовом статусе Пенсионного фонда
«Во-первых, я хочу сказать, что согласно действующему законодательству организационно-правовая форма ПФР определена — это государственное учреждение. Но другой вопрос, что этот закон рамочный, а если брать уже конкретные функции и полномочия фонда, то они определяются многими документами — это и постановления Верховного Совета [РСФСР], и указы президента, и более поздние законы, которые в своей совокупности определяют правоспособность ПФР. Это не является удобным, поскольку эти законы и постановления принимались в разные годы и часто взаимно друг друга исключали. Поэтому здесь, конечно, первая задача закона [о статусе ПФР] — это кодифицировать все, что есть, в одном документе.
Остается еще вопрос о форме собственности на пенсии. Сейчас мы находимся в той парадигме, что пенсии — это государственные средства, которые являются частью бюджета фонда, а бюджет фонда является частью бюджетной системы РФ, и все это гарантируется государством. Поэтому с точки зрения статуса фонда если мы входим в публично-правовую компанию, то отношения с государством должны быть перестроены. Если мы возвращаемся к государственному учреждению — то это фактически то, что есть в настоящее время.
Мы сейчас анализируем плюсы и минусы той или иной формы, включая публично-правовую компанию, и иные формы, например «некоммерческая организация» и «государственный социальный фонд». Гражданский кодекс позволяет как воспользоваться одной из прописанных форм некоммерческой организации, так и в силу закона сделать отдельную форму некоммерческой организации. В первом квартале этого года мы должны представить свое видение в правительство Российской Федерации. То есть в течение нескольких месяцев мы должны будем концептуально определиться в данном вопросе, и только после этого можно будет уже говорить о том, что можем готовить какие-то законопроекты».
О зарплатах сотрудников фонда и сокращениях
«Статус работников фонда находится на уровне [работников] федерального агентства, и зарплату мы вместе с Минфином и Минтрудом оценивали как нижний уровень оплаты труда работников федерального агентства. Но при этом государственные служащие имеют дополнительные льготы, дополнительные возможности, которые работники Пенсионного фонда не имеют. На работников фонда распространяются все ограничения антикоррупционного законодательства, которые распространяются на госслужащих, но не социальные гарантии. Поэтому, конечно, этот вопрос должен быть отражен в законопроекте о статусе фонда.
Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий. Сейчас у нас утвержден план, согласно которому мы изучаем возможность использования инфраструктуры Фонда социального страхования, для того чтобы гражданин в отделении фонда соцстраха мог получить услугу Пенсионного фонда, и наоборот. Это даст гражданам возможность в шаговой доступности получить услуги фонда, а нам за счет централизации обработки информации — сократить количество персонала на районном уровне и, таким образом, укрепить персонал на уровне субъекта Российской Федерации и повысить качество обработки информации.
Мы планируем очень активно использовать МФЦ. Расширяются возможности личного кабинета Единого портала госуслуг, это также дает нам возможность для того, чтобы обслуживать граждан в удаленном доступе, в основном за счет бэк-офисов. Например, у нас есть проект единого контакт-центра Пенсионного фонда, в перспективе который может быть объединен с контакт-центрами и других фондов в рамках Минтруда.
У нас есть определенные планы, как правило, это несколько тысяч человек. Мы их пока еще до конца не определили, поскольку количество задач, которые на нас возложено в этом году, достаточно серьезное. Мы сейчас как раз завершаем работу над «дорожной картой» именно по оптимизации фонда, которую в течение ближайшего месяца уже утвердим».
О направлении средств маткапитала
«Около 9% семей, обратившихся за маткапиталом, использовали его на то, чтобы получать ежемесячные выплаты. Это соответствует тем опросам, которые мы проводили, когда выдавали сертификаты. Если говорить о том, какое направление резко увеличило свою популярность, — это образование. В основном за счет того, что граждане начали использовать средства маткапитала на присмотр и уход за детьми моложе трех лет. Оплата этих услуг — это направление увеличилось почти на 40%.
Если до 2018 года порядка 95% средств материнского семейного капитала направлялось на жилье и только 5% на образование и иные цели, то по предварительным итогам за 2018 год 77% средств направляется на жилье, 18% — на образование, присмотр и уход и 5% — на ежемесячные выплаты и иные цели».
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
18 января 2019 00:52
Об этом перед началом расширенных консультаций с российским лидером сообщил президент Сербии Александр Вучич. Социум
121
18 января 2019 00:35
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью РБК рассказал о реформе накопительной пенсии, новом правовом статусе фонда и планах по сокращению его... Социум
102
18 января 2019 00:15
Также глава региона поздравил Самарскую областную организацию Союза журналистов России, которой в 2018 году исполнилось 100 лет. Социум
144
Здравоохранение
17 января 2019 16:51
С первых дней работы в статусе главы региона Дмитрий Азаров обозначил основной приоритет своей деятельности – сбережение народа. Здравоохранение
214
17 января 2019 15:40
С помощью ЭКО в 2018 году в Самарской области родилось 572 ребенка. Здравоохранение
168
15 января 2019 23:39
Как следует из комментария сотрудника больницы, терапевтическое отделение просто не справляется с наплывом пациентов. Здравоохранение
544
Новости медицины
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
171
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
180
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
460
Туризм
17 января 2019 16:25
Также туристам рекомендуют прогуляться по набережной и старому городу, сделать селфи на фоне ракеты, посмотреть бункер Сталина и попробовать легендарное... Туризм
178
16 января 2019 13:02
В ведомстве назвали предложение бизнесменов нарушением прав россиян. Туризм
235
11 января 2019 09:56
Большинство считает, что россияне слишком сильно шумят. Туризм
364
Образование
17 января 2019 13:57
Олимпиада проводится в два тура: теоретический и экспериментальный. Образование
193
15 января 2019 12:48
При этом очевидного фаворита на должность пока не видно. Образование
689
15 января 2019 12:28
Сама аттестация запланирована на 12 марта. Образование
338
Культура
17 января 2019 23:44
Критики ожидают, что лучшим фильмом могут стать ленты "Звезда родилась", "Рома" или "Зелёная книга". Культура
128
17 января 2019 14:01
Посетить выставку можно до 8 апреля 2019 года. Культура
217
17 января 2019 11:38
В рамках проекта будут выпущены эксклюзивные открытки. Культура
186
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
514
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
677
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
894
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
564
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
749
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
960
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
858
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1153
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
770
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1550
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1353
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1701
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2079
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2282
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3503
Мероприятия