Глава Нефтегорского района получил 2 года условно, его защита недовольна и собирается обжаловать приговор
16 августа 2018 22:26
196
Корнев провел в СИЗО месяц и был отпущен под домашний арест. Сам глава Нефтегорска увязал свое уголовное преследование с активной борьбой муниципальных властей за возврат коммунальных активов, отчужденных при его предшественнике – Сергее Афанасьеве.
В конце июля 2018 года процесс по делу главы района вышел на этап прений сторон. Дело слушается подразделением Нефтегорского райсуда в селе Алексеевка. Во время прений представитель гособвинения заявил, что у Корнева не было полномочий на выдачу разрешения на строительство фирме Зацепина, следовательно, он виновен не в получении взятки, а в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Прокурор попросил суд назначить фигуранту наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Защита Корнева настаивала на оправдании. Адвокат из Москвы Мурад Мусаев назвал заявителя на главу Андрея Зацепина «сертифицированным лжецом».
Только что судья Ирина Авилова огласила приговор по громкому делу. Чуда не произошло: Корнев признан виновным в мошенничестве, ему назначено наказание в виду двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Адвокат главы Нефтегорского района Сергей Арзиани заявил «СО «ОНЛАЙН», что защита будет обжаловать приговор и добиваться оправдания своего клиента.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
17 августа 2018 00:09
Социум
100
16 августа 2018 23:03
Несколько барнаульских турагентств получили запросы от региональных избиркомов о поездках их клиентов в единый день голосования, 9 сентября, сообщили в РТС. В... Социум
171
Здравоохранение
15 августа 2018 16:02
Единый брендбук родился в процессе обсуждения и коллективного творчества в рамках проекта «Бережливая поликлиника». Здравоохранение
434
14 августа 2018 12:49
Подробно будут рассмотрены ключевые аспекты скандинавской ходьбы. Здравоохранение
155
13 августа 2018 13:10
Добровольцы были разделены на три группы, каждая из которых имела свой рацион питания. Здравоохранение
240
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
559
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
836
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
461
Туризм
14 августа 2018 13:26
Выплаты туристам пока не производятся. Туризм
221
10 августа 2018 11:34
Он проходит с 9 по 12 августа в районе Мастрюковских озер. Туризм
291
7 августа 2018 14:00
Весь маршрут разделен на 3 части, и участники проходят его по воде на катамаранах. Туризм
406
Образование
16 августа 2018 21:09
Такие технологии применялись в течение последних семи лет, сейчас же речь идёт о полном переходе. Образование
237
16 августа 2018 16:25
В завершение пленарного заседания областной педагогической конференции Александр Нефёдов вручил работникам образования, достигшим больших результатов в... Образование
203
16 августа 2018 13:59
В 2018 году в проекте были задействованы 12 летних оздоровительных лагерей. Образование
159
Культура
16 августа 2018 13:44
Мероприятие пройдет в Музее-усадьбе Алексея Толстого, Музее Эльдара Рязанова и в «Горький Центре». Культура
141
16 августа 2018 10:44
Он состоится при любой погоде! Культура
175
16 августа 2018 10:31
Выставка работает до конца сентября. Культура
180
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
55
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1034
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1266
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
493
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1034
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
796
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1415
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1200
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1228
Фоторепортажи
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
596
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
424
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1795
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1801
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3446
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2566
Мероприятия