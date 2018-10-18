Глава NASA: Отношения США и России в космосе крепче, чем когда-либо

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Запись их разговора была опубликована на официальном сайте NASA. В ходе беседы Брайденстайн назвал Хейга "настоящим американским героем" и рассказал, что и россияне, и американцы были счастливы, узнав, что экипаж "Союза" не пострадал.Также он пообещал Хейгу, что тот обязательно сможет достичь Международной космической станции.Напомним, 11 октября, вскоре после запуска, у ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблём "Союз МС-10" произошла первая в истории пилотируемой космонавтики в современной России авария двигателя после отделения первой ступени.