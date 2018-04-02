Глава Минприроды РФ Сергей Донской потребовал от региональных властей исключить неконтролируемые сельхозпалы

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Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской потребовал от региональных властей принять исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безопасности в лесах. В частности, он потребовал обеспечить соблюдение требований по запрету на проведение выжиганий сухой травянистой растительности, стерни, пожнивых остатков на землях сельскохозназначения и иных категорий, а также организовать запрет по сжиганию мусора при проведении субботников и иных мероприятий по уборке территорий дачных и приусадебных участков.И сегодня в ряде регионов России, в частности, в Приморском и Хабаровском крае, Астраханской области, Республике Хакасия пожары вызваны этой причиной.Нарушение правил пожарной безопасности, несанкционированные палы сухой травы, разведение костров в непредназначенных для этого местах, могут привести к гибели людей, стать причиной уничтожения жилых домов и объектов экономики.В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» - 8-800-100-94-00.По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.04.2018 в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 1979 га.По данным на 2 апреля 2018 г. на территории Российской Федерации действовало 14 лесных пожаров на площади 1 299 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: 7 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 034 га (Приморский край); 2 пожаров на землях лесного фонда на площади 234 га (Забайкальский край); 5 пожаров на землях лесного фонда на площади 31 га (Еврейская АО).Для тушения привлекалось 443 человека и 89 единиц техники.Пожароопасный сезон начался в 17 субъектах Российской Федерации: Республика Калмыкия, Республика Крым, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Астраханская и Псковская области, Республика Северная Осетия – Алания, Забайкальский край (Акшинский, Александро-Заводской, Борзинский, Кыринский и Калганский районы), Приморский край (Владивостокское, Уссурийское, Серегеевское, Кавалеровское лесничества), Еврейская АО, Калининградская область, Рязанская область, Краснодарский край, Волгоградская область, Ставропольский край, сообщает пресс-служба минлесхоза Самарской области.