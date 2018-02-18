Глава МЧС призвал банки простить долги погибшим при крушении Ан-148

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«Я не имею права вмешиваться в работу банковских учреждений, но рекомендую всем руководителям кредитных организаций все кредиты [погибших] списать», — сказал Пучков. Он подчеркнул, что начальники главных управлений и социальные службы «несут персональную ответственность» за оказание помощи в решении проблем по долгам ЖКХ и по кредитам погибших в авиакатастрофе.Во вторник, 13 февраля, представитель Сбербанка заявил, что банк принял решение урегулировать задолженность своих 25 клиентов, которые погибли при крушении самолета Ан-148, передавал ТАСС. «Банк принял решение взять на себя урегулирование задолженности по ним», — сказал собеседник агентства.Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Подмосковье 11 февраля. Он вылетел из аэропорта Домодедово и направился в Орск. Самолет упал через несколько минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стал 71 человек. По предварительной версии крушения, самолет разбился из-за обледенения приемников полного давления. В результате приборы неправильно определили скорость воздушного суда.Фото: Станислав Красильников / ТАССПодробнее на РБК: