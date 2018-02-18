Глава МЧС призвал банки простить долги погибшим при крушении Ан-148
18 февраля 2018 23:05
526
«Я не имею права вмешиваться в работу банковских учреждений, но рекомендую всем руководителям кредитных организаций все кредиты [погибших] списать», — сказал Пучков. Он подчеркнул, что начальники главных управлений и социальные службы «несут персональную ответственность» за оказание помощи в решении проблем по долгам ЖКХ и по кредитам погибших в авиакатастрофе.
Во вторник, 13 февраля, представитель Сбербанка заявил, что банк принял решение урегулировать задолженность своих 25 клиентов, которые погибли при крушении самолета Ан-148, передавал ТАСС. «Банк принял решение взять на себя урегулирование задолженности по ним», — сказал собеседник агентства.
Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Подмосковье 11 февраля. Он вылетел из аэропорта Домодедово и направился в Орск. Самолет упал через несколько минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стал 71 человек. По предварительной версии крушения, самолет разбился из-за обледенения приемников полного давления. В результате приборы неправильно определили скорость воздушного суда.
Фото: Станислав Красильников / ТАССПодробнее на РБК:
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
18 февраля 2018 23:05
Социум
525
18 февраля 2018 21:11
Елена Лапушкина поздравила всех с Масленицей и пожелала «яркой, солнечной, доброй и ласковой весны». Социум
613
18 февраля 2018 14:34
"Прости меня" и "я прощаю" верующие говорят в течение дня и всем своим домочадцам и знакомым, которым чем-то досадили или на которых сами держат обиду. Социум
306
Здравоохранение
15 февраля 2018 23:47
Это сделано для «снижения интенсивности эпидемического процесса заболеваемости ОРВИ и гриппом» на основании решения санитарно-противоэпидемической... Здравоохранение
402
15 февраля 2018 21:13
Мобильные комплексы будут располагаться на территории Новокуйбышевской центральной городской больницы. Здравоохранение
560
14 февраля 2018 18:37
В I квартале 2018 года запланировано несколько выездов бригад. Здравоохранение
312
Новости медицины
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
173
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
415
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
421
Туризм
15 февраля 2018 13:14
Такую точку зрения высказал глава Минфина Антон Силуанов. Туризм
252
8 февраля 2018 09:58
Наш город примет эстафету от Уфы и станет главной профессиональной площадкой для общения представителей туротрасли в регион Туризм
401
7 февраля 2018 13:27
Туда съедутся представители турбизнеса со всего мира. Туризм
304
Образование
13 февраля 2018 22:35
Ранее Рособрнадзор лишил Самарский национальный исследовательский университет госаккредитации по направлению "Экономика и управление". Образование
431
13 февраля 2018 22:20
С приветственным словом к воспитателям, учителям, преподавателям, методистам обратился глава региона Дмитрий Азаров. Образование
457
13 февраля 2018 22:06
Для обучения военнослужащих основам огневой подготовки. Студенты военной кафедры смогут получить базовые навыки выживания в боевых условиях, не выезжая на... Образование
341
Культура
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
586
18 февраля 2018 10:11
Основная праздничная программа проводов русской зимы ожидает жителей и гостей города на площади имени В.В. Куйбышева Культура
447
17 февраля 2018 11:39
Его создание приурочено к 45-летнему юбилею библиотеки и году добровольца в России. Культура
441
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
246
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
603
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
585
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
409
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
365
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
769
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
597
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
645
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1971
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
586
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
513
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3628
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2080
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2518
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2409
Мероприятия