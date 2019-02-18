Глава Башкирии извинился за мэра Сибая, назвавшего одного из жителей "козлом" и "экскрементом"
18 февраля 2019 18:20
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На встрече Хабиров обсудил с градоначальником ход работ по ликвидации очагов тления руды на карьере Учалинского горно-обогатительного комбината (УГОК), из-за чего в городе с ноября сильно превышены показатели допустимой концентрации (ПДК) по диоксиду серы.
"Вы совершили одну очень серьезную ошибку. Считаю, что никто не имеет права оскорблять граждан. Но если ты надел мундир государственного или муниципального служащего, то ни при каких обстоятельствах, независимо от того, прав этот человек или не прав, от его нравственных качеств, оскорблять человека нельзя", - приводит слова врио Башкирии сайт правительства республики.
По словам Хабирова, извинения мэра "какие-то невнятные". "Поэтому вместо вас сегодня я приношу извинения тем людям, кого вы имели в виду. Считаю, что инцидент с этой историей завершен. Мы должны работать цивилизованно", - заключил врио Башкирии.
Афзалов на встрече с сибайцами 13 февраля отчитал их за запись видеообращения Владимиру Путину с просьбой помочь в решении экологической проблемы. Мэр заявил, что авторами обращения к президенту стали не жители Сибая, а те, кто не имеет к городу никакого отношения.
"Человек живет в Баймаке, регулярно избивает свою жену, имеет пять судимостей, и вот такой, извините за выражение, козел стоит у меня на площади, на нашей сибайской площади, и готовит обращение к главному человеку нашей страны. Я понимаю, если бы был уважаемый человек, а тут какой-то непонятный "экскремент" вышел и такое делает", - продолжил Афзалов. "Собирают петиции, пишут. Это нормально, что ли?" - возмутился он.
Впоследствии градоначальник объяснился в Facebook по своему выпаду. "Меня обвиняют, что я резко высказался в адрес людей, которые пытаются сделать себе имя на экологической ситуации в Сибае. Не буду оправдываться. Просто посмотрите, как это было на самом деле", - написал он и опубликовал видео своего выступления, где можно услышать все его основные заявления против авторов обращения.
С ноября в законсервированном карьере Учалинского горно-обогатительного комбината тлеет руда, из-за чего ПДК по диоксиду серы сильно повышен.
Во время схода 10 февраля сибайцы записали пятиминутное видеообращение к Владимиру Путину. Они назвали происходящее "химической атакой" и пожаловались, что горадминистрация неправильно замеряет данные по загрязнению воздуха, чтобы не давать жителям верные показатели. 19 января горожанам начали выдавать защитные медицинские маски.
На сайте Change.org 7 февраля опубликована петиция, адресованная министерствам экологии, природопользования, ЧС и Ростехнадзору. Ее автор полагает, что УГОК принимает недостаточные меры для того, чтобы ликвидировать очаг горения руды, а власти не объявляют режим чрезвычайно ситуации и не предоставляют жителям реальные данные по ПДК. По состоянию на утро 15:00 18 февраля февраля ее подписали более 50 тысяч человек.
На сайте мэрии Сибая сообщается, что 18 февраля превышение ПДК не зафиксировано.
Фото: newsru.com
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