Глава региона Дмитрий Азаров провел прием граждан
18 ноября 2017 13:25
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Многодетная мама Татьяна Тарасенко воспитывает с супругом шестерых детей. Семья проживает в частном доме общей площадью 42 кв.м. Частный срубовой дом был построен много лет назад, за это время он обветшал. Семья столкнулась с серьезными коммунальными проблемами.
В октябре этого года Татьяна Тарасенко вынуждена была обратиться в приемную Президента в рамках прямой линии по проведению отопительного сезона, которую провел глава региона. Она рассказала, что в доме отсутствует централизованное отопление и газ. В кратчайшие сроки, по поручению главы региона многодетной семье была оказана материальная помощь, а также предоставлен уголь для печного отопления дома. Во время прямой линии глава региона пригласил Татьяну Тарасенко на личный прием, в рамках которого был решен вопрос улучшения жилищных условий многодетной семьи.
«Мы проработаем более детально и найдем пути решения вашего вопроса. Надо правильно оформить весь пакет документов в рамках социальной поддержки. Мы попробуем ускорить сроки, это не та ситуация, которая терпит промедления», - сказал Дмитрий Азаров.
Также на приеме Тарасенко рассказала, что в частном секторе, в котором она проживает, большинство домов ветхие и аварийные. По ее словам, в этих домах по большей части живут престарелые люди. Дмитрий Азаров потребовал от городских властей всю подробную информацию по состоянию каждого дома в этом частном секторе. В том числе он поручил специалистам рассмотреть возможность участия
жителей этих домов в профильной государственной программе.
«Государство реализует беспрецедентный по масштабам проект – переселение людей из аварийного и ветхого жилья», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Глава региона отметил: сегодня в городе строятся новые микрорайоны с комфортным и современным жильем. Там же создается вся необходимая инфраструктура – строятся школы, детские сады, медучреждения. В эти микрорайоны также переселяют граждан из аварийного и ветхого жилья.
Также на прием к врио губернатора пришли инициативные жители Промышленного района. Вопрос касался ремонта детской поликлиники №1. Заявительницы рассказали, что сегодня в медучреждении работает только два этажа из четырех. Таких мощностей не хватает на обслуживание населения. Также родители просят обеспечить поликлинику аппаратами УЗИ и эхокардиографами. В настоящий момент к поликлинике прикреплено 12513 детей. В день поликлиника принимает по 200- 250 человек.
Присутствующий на приеме врио заместителя председателя Правительства – министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов пояснил, что в декабре 2016 года из-за разового смещения земляных пород в здании образовалась трещина. И дальнейшая его эксплуатация стала невозможной. В сентябре этого года было получено предварительное экспертное заключение, по которому разрешается
использовать только два этажа здания.
Сегодня для ремонта и полного восстановления поликлиники необходимо выделить из бюджета 39,4 млн рублей. По словам Геннадия Гридасова, медучреджение будет работать в полном объеме в 2018 году.
Также врио министра рассказал, что поликлиника №1 включена в план по оснащению ультразвуковым оборудованием. В будущем году его планируется получить. Дмитрий Азаров подчеркнул, что решение о выделении бюджетных средств будет проработано немедленно.
«У нас впереди зима, и есть определенные ограничения по проведению работ. Мы со своей стороны максимально ускорим процесс и сделаем все возможное. К августу поликлиника должна работать полностью», - глава региона дал соответствующее поручение Геннадию Гридасову.
Вопрос о развитии сельского хозяйства в регионе поднял член общественного совета при минсельхозе по развитию АПК Евгений Чичев. Он рассказал, что сегодня на селе высокий уровень безработицы, наблюдается сокращение численности коренного населения. Под его мнению, одна из главных проблем региона – это низкий уровень обеспечения области продуктами собственного производства. Евгений Чичев рассказал, что за последние годы наблюдается серьезное снижение производства мяса, молочных продуктов, а также производства яиц. Большую часть этих продуктов приходится закупать в других регионах.
Евгений Чичев выразил мнение, что действующая региональная программа по развитию сельского хозяйства, рынков и продовольствия показала себя как неэффективная. В ходе приема он озвучил Дмитрию Азарову ряд предложений.
Глава региона дал поручение минсельхозу начать разработку новой региональной программы по развитию сельского хозяйства и предложил Евгению Чичеву принять непосредственное участие в этом процессе.
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