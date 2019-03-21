Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного

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Отмечается, что в июне среднемесячная температура превысит норму на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Урала и севере Сибири, западе Якутии и в Приморье.Июль будет особенно теплым на юге России, на севере Урала, а также в Сибири, где температура может превысить показатели прошлого года.В последний месяц лета температурные показатели окажутся выше обычного для Центральной России, Северо-Запада, севера Южного и Приволжского федеральных округов, севера Урала, а также Красноярского края.